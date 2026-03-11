Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI, địa chỉ số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Công an TP Đà Nẵng kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để thụ lý, truy tố theo quy định

Theo đó, Cơ quan công an kết thúc điều tra vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TP Đà Nẵng để truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

Đây là thông tin được nhiều người quan tâm, bởi vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI có tính chất phức tạp với hơn 7.500 bị hại, tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Trước đó, như đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty GFDI được thành lập ngày 17-5-2018 với số vốn điều lệ 80 tỉ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết "Hợp đồng vay tài sản".

Từ tháng 11-2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, Hoàng đã chỉ đạo cho nhân viên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11-2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8-11, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng liên quan. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.