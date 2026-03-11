Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai thấy đối tượng Nguyễn Thị Lan SN 1984 ở đâu báo công an ngay

11-03-2026 - 14:18 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Lan (SN 1984) là đối tượng bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lan (SN 1984; thường trú trước đây tại: xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nay là thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ai thấy đối tượng Nguyễn Thị Lan SN 1984 ở đâu báo công an ngay - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lan

Theo hồ sơ, ngày 17/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0935696569 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân Nổi bật

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc?

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc? Nổi bật

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống

13:59 , 11/03/2026
NÓNG: Bắt “trùm” cho vay nặng lãi tới 182%/năm ở Hà Nội, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

NÓNG: Bắt “trùm” cho vay nặng lãi tới 182%/năm ở Hà Nội, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

13:32 , 11/03/2026
Sự thật thông tin 2 chiến sĩ CSGT thương vong do truy đuổi người vi phạm giao thông

Sự thật thông tin 2 chiến sĩ CSGT thương vong do truy đuổi người vi phạm giao thông

13:06 , 11/03/2026
Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

10:38 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên