Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc?

Ngày 9/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ), cư trú tại 100/21, khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào. Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Ngày 27/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh, số điện thoại 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.