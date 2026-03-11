Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc?

11-03-2026 - 10:59 AM | Xã hội

Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi) từng là cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ), Đồng Nai.

Ngày 9/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ), cư trú tại 100/21, khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc, bắt giam cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt - Ảnh 1.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc, bắt giam cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt - Ảnh 2.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào. Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Ngày 27/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc, bắt giam cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt - Ảnh 3.

Bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh, số điện thoại 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân Nổi bật

Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác"

Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác" Nổi bật

Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

10:38 , 11/03/2026
Vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Công bố chất gây nổ

Vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Công bố chất gây nổ

10:25 , 11/03/2026
CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

10:13 , 11/03/2026
Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

09:51 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên