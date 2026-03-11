Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

11-03-2026 - 10:13 AM | Xã hội

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chỉ được dừng đỗ xe khi thật sự bất khả kháng trên cao tốc.

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đưa ra cảnh báo khẩn về việc dừng đỗ xe trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc - Ảnh 1.

Ô tô tải dừng đỗ trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 10-3.

Theo CSGT, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định đang xảy ra trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Đây là hành vi rất nguy hiểm khi các xe phía sau lưu thông với tốc độ 80–90 km/h, rất dễ dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, tài xế lưu ý phải tránh các lỗi như: dừng xe trên làn xe chạy; dừng tại điểm dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn đường lưu thông; dừng xe để nghe điện thoại, nghỉ ngơi, đi vệ sinh, kiểm tra hàng hóa; dừng xe chờ người hoặc xử lý việc cá nhân.

Cao tốc không phải nơi "tạm dừng một chút cho tiện". Một phút chủ quan có thể đánh đổi bằng cả tính mạng.

CSGT khuyến cáo người dân chỉ được dừng xe khi thật sự bất khả kháng, gồm: phương tiện gặp sự cố kỹ thuật; xảy ra tai nạn giao thông; tình huống khẩn cấp không thể tiếp tục di chuyển.

Khi buộc dừng xe, tài xế hoặc người đi cùng phải bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt biển cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m; nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy, đứng ở vị trí an toàn phía ngoài hộ lan.

Hiện lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên tuyến. Các trường hợp dừng, đỗ trái quy định trên cao tốc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024, mức phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân Nổi bật

Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác"

Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác" Nổi bật

Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

09:51 , 11/03/2026
Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976

Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976

08:59 , 11/03/2026
Bắt Phạm Hồng Việt sinh năm 1993

Bắt Phạm Hồng Việt sinh năm 1993

08:40 , 11/03/2026
Bắt nhân viên ngân hàng dỏm Phạm Thị Như Quỳnh và chồng

Bắt nhân viên ngân hàng dỏm Phạm Thị Như Quỳnh và chồng

08:19 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên