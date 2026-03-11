Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

11-03-2026 - 09:51 AM | Xã hội

Ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 10/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền và tiến hành bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo chỉ đạo của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục về công tác cán bộ theo quy định.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Bùi Văn Lương.

Kết quả, với 100% số phiếu tín nhiệm của đại biểu có mặt, ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976, quê quán phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ Tiến sỹ Quản lý Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Lương từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương như: Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy Phổ Yên (trước đây), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Bùi Văn Lương vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: VOV)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừng ông Bùi Văn Lương được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trường nhấn mạnh, việc kiện toàn Phó Bí thư Tỉnh ủy là bước quan trọng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng quán triệt Thông báo số 21-TB/VPTW ngày 7/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương liên quan các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Chương/VTC News

VTC News

