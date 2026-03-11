Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong

11-03-2026 - 10:38 AM | Xã hội

Một hiệu trưởng ở Tây Ninh đang dẫn xe máy thì bị ô tô lùi đẩy văng ra đường, sau đó ông bị xe tải tông tử vong

Sáng 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ N2 khiến một hiệu trưởng trường tiểu học tử vong tại chỗ.

- Ảnh 1.

Nạn nhân đang dẫn xe máy thì bị ô tô lùi va chạm, hất văng ra đường rồi bị xe tải tông tử vong. Ảnh cắt ra từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9-3, ông N.C.T. (SN 1976; ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô lùi từ trong nhà ra phía Quốc lộ N2. Do thiếu quan sát, ông N.C.T. lùi xe ô tô va chạm vào ông P.M.T. (SN 1978; ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh) đang dẫn bộ xe máy phía sau.

Cú tông mạnh khiến ông P.M.T. bị hất văng ra giữa làn đường ô tô Quốc lộ N2. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy tới đã va chạm tiếp vào nạn nhân.

Hậu quả, ông P.M.T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân P.M.T. hiện là hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Ông P.M.T. và N.C.T. đều là ứng cử đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện ông N.C.T. được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các tài xế dẫn đến vụ tai nạn đau lòng trên.

Nạn nhân lúc đang dẫn xe máy thì bị ô tô lùi văng ra đường, bị xe tải tông tử vong.

Theo Hải Đường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân Nổi bật

Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác"

Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác" Nổi bật

Vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Công bố chất gây nổ

Vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Công bố chất gây nổ

10:25 , 11/03/2026
CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

CSGT cảnh báo lỗi có thể "trả giá bằng tính mạng" trên cao tốc

10:13 , 11/03/2026
Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Thái Nguyên

09:51 , 11/03/2026
Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976

Truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long SN 1976

08:59 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên