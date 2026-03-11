Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự thật thông tin 2 chiến sĩ CSGT thương vong do truy đuổi người vi phạm giao thông

11-03-2026 - 13:06 PM | Xã hội

Công an TP Cần Thơ đang làm rõ và xử lý việc tung tin giả về vụ va chạm khiến 2 CSGT thương vong, gây hoang mang dư luận.

Ngày 11-3, Công an TP Cần Thơ đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm việc tung tin sai sự thật về thông tin cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi người vi phạm rồi xảy ra tai nạn.

Thông tin đang lan truyền trên mạng về lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ là sai sự thật

Theo đó, nhiều ngày qua, một số trang mạng xã hội đăng tải nội dung: "Sóc Trăng - 12 giờ khuya xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong lúc lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm giao thông. Trong quá trình rượt đuổi với tốc độ cao, xe mô tô chuyên dụng của CSGT đã va chạm mạnh với xe chở khách khiến phương tiện hư hỏng nặng; một chiến sĩ CSGT tử vong, một chiến sĩ khác nguy kịch".

Thông tin trên sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng.

Nội dung bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, mang dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, gây hiểu lầm đối với người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ nên theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Theo Ca Linh

Người lao động

