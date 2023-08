Ra mắt giỏ hàng mới, Nam Sách Central Point hút nhà đầu tư

Đô thị trung tâm mới với sản phẩm giá trị thật



Là đô thị trung tâm mới tại cửa ngõ Tây Bắc Hải Dương, Nam Sách Central Point là đô thị xanh hiện đại tiên phong cho xu hướng Green Cities (còn được biết đến là đô thị xanh, tổng thể hài hòa của ba yếu tố: môi trường xanh – kinh tế xanh – xã hội xanh) tại Hải Dương. Sở hữu vị trí đắt giá "trung tâm của trung tâm", khu đô thị đón trọn làn sóng xu hướng phát triển tương lai của tỉnh.

Nam Sách Central Point sở hữu vị trí đắt giá, "trung tâm của trung tâm" huyện Nam Sách, kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện với thành phố Hải Dương và một số huyện thị lân cận, xứng danh trung tâm thịnh vượng, kết nối giao thương.

Dự án nằm gần nhiều khu công nghiệp lớn đang được quy hoạch của tỉnh Hải Dương như: Khu công nghiệp An Phát 1, An Phát 2… do đó được thừa hưởng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Nam Sách Central Point sở hữu 15+ tiện ích đẳng cấp như: Hồ điều hoà nước ngọt rộng 2ha, quảng trường trung tâm, khu thương mại dịch vụ, trường học, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, khu thể thao ngoài trời, phố thương mại, công viên cây xanh… đem lại cho cư dân một không gian sống xanh – trong lành – hiện đại.

Phố thương mại Nam Sách Central Point là điểm nhấn nổi bật nhất tại dự án, nơi phát triển mô hình kinh doanh ẩm thực - nhà hàng - dịch vụ giải trí sôi động suốt ngày đêm góp phần tạo nên một đô thị mới tràn đầy sức sống tại Nam Sách.

Dòng sản phẩm chính tại Nam Sách Central Point là đất nền liền kề, biệt thự. Đất nền liền kề với số lượng 1.252 lô, diện tích 74,75 – 168m2, thích hợp kinh doanh dịch vụ. 66 lô đất nền biệt thự - hàng hiếm tại dự án là không gian sống xanh đẳng cấp, khẳng định vị thế thượng lưu của gia chủ.

Liền kề Nam Sách Central Point sở hữu thiết kế mặt tiền rộng, trên các trục đường lớn kết nối với tuyến đường huyết mạch Trần Phú – Nguyễn Đức Sáu, thích hợp để kinh doanh các dịch vụ mua sắm – giải trí - ẩm thực, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời hấp dẫn dành cho những nhà đầu tư sành sòi.

Số lượng giới hạn, đất nền biệt thự Nam Sách Central Point mở ra cơ hội cho chủ nhân được tự do kiến tạo tổ ấm với kiến trúc mang đậm dấu ấn riêng, khẳng định vị thế thượng lưu "có một không hai".

Tổ ấm an cư – Đồng hành đầu tư

Ngày 1/8/2023, dự án Nam Sách Central Point chính thức ra mắt giỏ hàng mới với chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng khi mua sản phẩm tại dự án Nam Sách Central Point sẽ được chiết khấu lên tới 5% giá trị lô đất, thanh toán linh hoạt trong 180 ngày. Đặc biệt, ngân hàng hỗ trợ lên đến 70% và hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian 6 tháng kể từ ngày giải ngân Đợt 1. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn phương thức thanh toán thông thường hoặc vay vốn ngân hàng phù hợp với tình hình tài chính bản thân.

Đại diện đơn vị Phát triển Kinh doanh dự án Nam Sách Central Point chia sẻ: " Nam Sách Central Point là dự án hiếm hoi tại thị trường Hải Dương có sổ đỏ trao tay tại thời điểm này. Với giỏ hàng mới và chính sách bán hàng ưu đãi cực khủng, chúng tôi hy vọng có thể cùng với khách hàng dựng xây tổ ấm an cư, đồng hành đầu tư tại dự án Nam Sách Central Point".

Trong 3 ngày đầu tiên ra mắt giỏ hàng mới, dự án Nam Sách Central Point ghi nhận hơn 10 giao dịch thành công, khuấy động thị trường bất động sản Hải Dương. Một số dự án bất động sản ra mắt đầu quý III/2023 ghi nhận lượng giao dịch lớn là tín hiệu tốt cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Hải Dương.

Sổ đỏ trao tay, tiềm năng sinh lời hấp dẫn, Nam Sách Central Point là điểm sáng nổi bật tại thị trường bất động sản Hải Dương. Với chính sách bán hàng linh hoạt, Nam Sách Central Point xứng đáng là nơi nhà đầu tư tin tưởng "chọn mặt gửi vàng".

