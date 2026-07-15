Ra mắt Meypearl Ciel Phú Quốc: Miền sống mới của công dân toàn cầu giữa trung tâm đảo Ngọc

Những chuẩn sống mới đang hình thành tại Phú Quốc

Khi đời sống ngày càng được nâng cao, khái niệm về một chốn an cư cũng dần thay đổi. Đó là lúc con người không chỉ tìm kiếm một căn nhà đơn thuần, mà hướng đến một không gian với hạ tầng, cảnh quan, cộng đồng và trải nghiệm cùng giao hòa. Một nơi có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - kết nối - tận hưởng, đồng thời sở hữu giá trị bền vững để đồng hành cùng tương lai.

Tại Việt Nam, đặc khu Phú Quốc nổi lên như một điểm đến hội tụ đầy đủ những điều kiện đó. Sự bứt phá của cơ sở hạ tầng cùng định hướng đưa đảo Ngọc trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế không chỉ thu hút cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và công dân toàn cầu, mà còn định hình nên một chuẩn sống mới. Từ đó, giá trị của bất động sản nơi đây cũng được đánh giá theo một thước đo mới, không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô mà còn được đo bằng chất lượng sống và những trải nghiệm thực tế.

Trong bối cảnh đó, Meypearl Ciel Phú Quốc (Khu chung cư hỗn hợp cao cấp đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) xuất hiện trở thành lời giải cho bài toán về không gian sống dành cho những công dân đa quốc tịch định cư và làm việc tại đảo Ngọc. Tiếp nối thành công của các phân khu đã ra mắt trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, Meypearl Ciel "chào sân" với hai tòa tháp cao 25 tầng mang đến 1012 căn hộ đa dạng từ Studio, 1PN+1 đến 2PN+1, đáp ứng nhu cầu của nhiều tệp khách hàng khác nhau.

Định hướng xây dựng môi trường sống cao cấp và văn minh, dự án thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái đồng bộ, chất lượng từ đại đô thị đáng sống đã hiện hữu - Meyhomes Capital Phú Quốc và thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành hiện đại, mang đến trải nghiệm sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân tương lai.

Sông Mey - mạch nguồn khai mở miền sống đa sắc

Dựa trên triết lý "bất động sản tinh khiết" và định hướng phát triển nhà ở cho thế hệ công dân mới, Meypearl Ciel Phú Quốc kiến tạo một hệ sinh thái "all - in - one" đủ đầy, vừa có sự hài hòa giữa tiện nghi và môi trường, vừa mang đậm cá tính và tinh thần trẻ trung, phóng khoáng trong từng không gian.

Được quy hoạch bài bản lấy dòng sông làm xương sống phát triển, Meypearl Ciel Phú Quốc bố trí toàn bộ hệ thống cảnh quan xanh dọc theo chiều dài hơn 1km sông Mey. Tại đó, tuyến dạo bộ, 4 công viên chủ đề, quảng trường, các công viên thể thao, khu vui chơi trẻ em ven sông nối liền cùng hệ thống hơn 40 tiện ích của 2 tòa tháp tạo thành một không gian sống sinh thái, trong lành và tiện nghi liền mạch.

Sông Mey tạo điểm nhấn cảnh quan và mang đến những trải nghiệm khác biệt tại Meypearl Ciel Phú Quốc (nguồn ảnh Meygroup)

Một mặt tựa dòng Mey êm đềm, ôm trọn miền xanh thuần khiết của thiên nhiên đảo Ngọc, một mặt hướng ra đại lộ giao thương tỷ đô DT.975 với quy mô 10 làn xe và 2 làn metro, Meypearl Ciel sở hữu thế địa thế "Sông xanh - Đất vàng" hiếm có ngay giữa lõi phát triển năng động của Phú Quốc, đồng thời kết nối xuyên đảo chỉ trong một nhịp di chuyển thuận tiện.

Trên nền quy hoạch ấy, Meypearl Ciel mở ra một miền sống "đa sắc", nơi nhịp phố thị sôi động, sầm uất không làm mất đi sự bình yên, tĩnh tại của nền sinh thái tự nhiên. Nơi đây đáp ứng mong mỏi về một miền sống đầy hứa hẹn của thế hệ công dân toàn cầu - những người trẻ cởi mở, đổi mới, có tiêu chuẩn cao và luôn ưu tiên lối cuộc sống chất lượng và đa trải nghiệm.

Không gian nội khu rộng rãi và an toàn cho con trẻ thỏa sức khám phá (nguồn ảnh Meygroup)

Khi giá trị sống song hành cùng giá trị sở hữu

Bên cạnh giá trị an cư, Meypearl Ciel còn sở hữu "chìa khóa vàng" tạo nên sức hút bền vững trên thị trường bất động sản. Trong giai đoạn đảo Ngọc bước vào chu kỳ tăng trưởng thịnh vượng với động lực từ APEC 2027 cùng hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, Nam Phú Quốc được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của đô thị biển quốc tế, mở ra dư địa gia tăng giá trị cho các sản phẩm bất động sản.

Giữa bức tranh chung đầy triển vọng đó, pháp lý trở thành lợi thế khác biệt của Meypearl Ciel, khi chiếm lĩnh tọa độ phát triển bậc nhất trong quỹ đất 6% sở hữu lâu dài khan hiếm trên toàn đảo. Không chỉ mang đến sự an tâm cho nhu cầu an cư, đây còn là nền tảng để mỗi căn hộ trở thành tài sản tích lũy bền vững, đồng hành cùng quá trình phát triển dài hạn của đảo Ngọc.

Sự xuất hiện của Meypearl Ciel mở ra một miền sống mới hiện đại và năng động, nơi cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và công dân toàn cầu có thể sinh sống, phát triển sự nghiệp và kiến tạo tương lai lâu bền tại Phú Quốc. Đồng thời, dự án còn bổ sung cho "hồng tâm" hạ tầng mới của Nam Phú Quốc một dòng bất động sản sở hữu lâu dài đắt giá, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị và tạo nền tảng để đảo Ngọc từng bước trở thành "đô thị đảo đáng sống mang tầm quốc tế".