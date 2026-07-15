"Xa xỉ phẩm" thật sự của người 30s: Không kim cương, chẳng đồ hiệu, mà là 11 thứ này!

"Xa xỉ phẩm" của người 30s

Nhắc đến "xa xỉ phẩm", nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món đồ có giá trị cao như đồng hồ tiền tỷ, túi xách hàng hiệu, trang sức kim cương hay siêu xe. Theo cách hiểu thông thường, đây là những sản phẩm không phải ai cũng dễ dàng sở hữu, thường gắn với sự giàu có và địa vị.

Thế nhưng, khi khái niệm này được đặt vào cuộc sống của người trưởng thành, "xa xỉ phẩm" dường như lại mang một ý nghĩa khác. Nó không còn được đo bằng giá tiền, mà bằng mức độ khó để có được. Có những điều nhìn qua rất bình thường, nhưng càng lớn lên, chúng ta càng nhận ra để giữ được chúng trong cuộc sống lại chẳng hề dễ dàng.

Có lẽ cũng vì vậy mà mới đây, một bài đăng trên Threads với tiêu đề "Những 'xa xỉ phẩm' thật sự của cuộc sống người trưởng thành" đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận đồng tình.

Những "xa xỉ phẩm" của người trưởng thành.

Điều thú vị là danh sách ấy không hề có xe sang, đồng hồ đắt tiền hay bất kỳ món đồ xa xỉ nào. Thay vào đó là 15 điều rất đỗi quen thuộc:

Sống cách nơi làm việc chỉ khoảng 10 phút

Có phòng gym ở gần nhà

Có hàng xóm yên tĩnh

Cuối tháng vẫn còn tiền để đầu tư

Được bình yên trong chính ngôi nhà của mình

Uống cà phê mà không phải vội vàng

Ngủ với lương tâm thanh thản

Cười cùng những người thật sự hiểu mình

Mỗi năm đều có thể đi du lịch

Thức dậy mà không cần báo thức

Có một cơ thể không đau nhức

Làm chủ thời gian vào cuối tuần

Nói "không" mà không thấy áy náy

Không phải kiểm tra số dư tài khoản trước những khoản chi nhỏ và cuối cùng là cảm thấy bình thản về tương lai.

Chỉ trong ít ngày, bài đăng đã kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận. Nhiều người để lại danh sách "xa xỉ phẩm" của riêng mình. Có người mong một căn nhà đủ yên tĩnh để ngủ ngon mỗi tối. Có người chỉ cần đi làm gần, được tập thể dục mỗi ngày và cuối tuần không phải mở laptop. Cũng có người cho rằng điều xa xỉ nhất là đủ sức khỏe để đi leo núi, chơi thể thao hay đơn giản là có thể tắt điện thoại vài ngày mà không lo công việc chồng chất.

Ảnh chụp màn hình.

Đọc hết danh sách ấy, nhiều người mới giật mình nhận ra: hóa ra những "xa xỉ phẩm" mà người trưởng thành khao khát nhất lại không nằm trong tủ kính của các cửa hàng, mà hiện diện ở chính những điều rất bình thường của cuộc sống hằng ngày. Chỉ là càng lớn lên, chúng càng trở nên khó giữ hơn.

Định nghĩa mới của người trưởng thành về sự xa xỉ

Có một điều rất thú vị là khi còn nhỏ, chúng ta thường mặc định "xa xỉ" phải là những thứ thật đắt đỏ. Một chiếc xe sang, một căn biệt thự, chiếc đồng hồ hàng trăm triệu hay một kỳ nghỉ ở resort 5 sao đều là những hình ảnh gắn với sự giàu có mà ai cũng từng hình dung.

Thế nhưng càng trưởng thành, khái niệm ấy dường như càng thay đổi. Không phải vì con người hết khao khát vật chất, mà bởi sau nhiều năm va chạm với cuộc sống, chúng ta bắt đầu nhận ra thứ khiến mình hạnh phúc mỗi ngày lại không nằm ở những món đồ xa hoa, mà nằm ở chất lượng của chính cuộc sống mình đang sống.

Đó cũng là lý do bài đăng trên Threads nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy. Điều khiến hàng nghìn người cùng gật đầu không phải vì họ đều sở hữu những "xa xỉ phẩm" ấy, mà bởi họ nhận ra đó chính là điều mình đang âm thầm theo đuổi.

Khi còn trẻ, người ta thường dành rất nhiều thời gian để nghĩ về việc phải kiếm được bao nhiêu tiền, mua căn nhà nào hay lái chiếc xe gì. Nhưng đến một thời điểm, nhiều người lại chỉ mong mỗi sáng không mất hơn một tiếng để kẹt xe trên đường đi làm, mỗi tối không phải mở laptop xử lý công việc lúc 11 giờ đêm hay cuối tuần không còn những tin nhắn "em check giúp anh cái này".

Đôi khi chỉ là một bữa ăn ngon.

Một thứ 7 ở nhà không có tin nhắn check công việc.

Đám bạn thân vẫn ở đó, cùng nhau đi leo núi. Ảnh minh họa.

Có lẽ, điều xa xỉ nhất của tuổi trưởng thành chính là được làm chủ nhịp sống của mình.

Đó là cảm giác được thức dậy sau một giấc ngủ trọn vẹn thay vì bị kéo khỏi giường bởi chuông báo thức và những deadline. Là được uống một ly cà phê mà không phải vừa uống vừa trả lời email. Là có đủ thời gian để tập thể dục, nấu một bữa cơm, đi dạo cùng người mình thương hay đơn giản là ngồi yên mà không thấy áy náy vì "đáng lẽ mình nên làm việc".

Những điều ấy nghe qua tưởng rất bình thường. Thế nhưng, chính vì bình thường nên nhiều người chỉ nhận ra giá trị của chúng khi cuộc sống ngày càng bận rộn. Sức khỏe chỉ trở thành "tài sản" sau những lần cơ thể lên tiếng. Một giấc ngủ ngon chỉ đáng giá khi mất ngủ nhiều đêm liên tiếp. Sự bình yên chỉ trở nên quý giá sau khi đã đi qua đủ những giai đoạn căng thẳng và áp lực.

Có một câu nói rất hay rằng: Sự giàu có không chỉ được đo bằng những gì bạn sở hữu, mà còn bằng những điều bạn không còn phải đánh đổi. Người trưởng thành có thể vẫn muốn một căn nhà đẹp hay một chiếc xe tốt hơn, nhưng sau tất cả, thứ họ mong giữ lại nhiều nhất thường là thời gian, sức khỏe và sự bình yên trong tâm trí. Bởi đó mới là những "tài sản" rất khó kiếm lại một khi đã đánh mất.

Có lẽ vì vậy mà định nghĩa về một cuộc sống xa xỉ cũng âm thầm thay đổi theo tuổi tác. Nó không còn nằm ở việc người khác nhìn thấy bạn sở hữu điều gì, mà nằm ở việc mỗi ngày trôi qua, bạn có đang sống theo nhịp mình mong muốn hay không. Một căn nhà đủ để thấy bình yên khi trở về, một cơ thể đủ khỏe để đưa mình đến những nơi muốn đến, vài người bạn đủ thân để chẳng cần phải gồng mình trở thành ai khác - đôi khi, đó mới là những điều đắt giá nhất mà cuộc sống dành cho một người trưởng thành.