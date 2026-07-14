Nữ MC suýt bị lừa 50 nghìn: Nổi tiếng cả nước, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại VTV

Mới đây MC Diễm Quỳnh thu hút sự chú ý khi suýt trở thành nạn nhân của trò lừa đảo công nghệ cao. Theo nữ MC kể, cô nhận được tin nhắn thông báo phạt nguội đỗ xe sai quy định với số tiền chỉ 50.000 đồng. Kẻ gian dụ dỗ cô truy cập vào một đường link giả mạo có giao diện sao chép y hệt Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tuy nhiên nhờ có người thân hỗ trợ nên nữ MC đã kịp thời tránh được: "May có các công dân sáng suốt cùng nhà ập vào tư vấn nên mình chưa chuyển tiền phạt và chưa mất thông tin cá nhân", Diễm Quỳnh chia sẻ.

MC Diễm Quỳnh thời trẻ.

Vậy MC Diễm Quỳnh là ai?

Nhắc đến những gương mặt "huyền thoại" của Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến nhà báo, MC Diễm Quỳnh. Sở hữu ngoại hình thanh lịch, lối dẫn tự nhiên cùng giọng nói truyền cảm, cô là một trong những MC được yêu mến nhất của VTV suốt nhiều năm.

Sinh năm 1972 tại Hà Nội, Diễm Quỳnh là con gái của nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập nổi bật khi theo học lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau đó, Diễm Quỳnh sang Trung Quốc du học và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh.

Sau khi về nước, Diễm Quỳnh từng được mời về công tác tại Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, cô quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực truyền hình và chính thức gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào năm 1996.

Tại VTV, Diễm Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình nổi tiếng như Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV, Tuổi đời mênh mông, Quà tặng âm nhạc... Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý giữa cô và MC Anh Tuấn từng tạo nên dấu ấn trong các chương trình âm nhạc, giải trí của VTV suốt nhiều năm.

Không chỉ thành công với vai trò MC, Diễm Quỳnh còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại VTV. Tháng 8/2017, cô được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Thanh thiếu niên (VTV6). Tháng 10/2021, nữ MC được điều động giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC). Sau đó, cô tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Diễm Quỳnh hiện tại.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Diễm Quỳnh còn có cuộc sống gia đình kín tiếng và hạnh phúc. Cô kết hôn từ khá sớm, trước khi bước chân vào ngành truyền hình. Chồng của nữ MC là một kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi, luôn âm thầm đồng hành và ủng hộ vợ trong công việc.

Vợ chồng Diễm Quỳnh có hai con gái. Đáng chú ý, con gái út của cô, tên thân mật là bé Gà, chào đời vào năm 2017 khi nữ MC bước sang tuổi 45. Việc sinh con ở tuổi ngoài 40 từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ở tuổi ngoài 50, Diễm Quỳnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung với mái tóc ngắn đặc trưng cùng phong cách thanh lịch. Sau gần 30 năm gắn bó với VTV, cô không chỉ là một MC được nhiều thế hệ khán giả yêu mến mà còn là một trong những nữ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời có cuộc sống gia đình viên mãn bên chồng và hai con gái.