Bãi biển miền Trung liên tiếp xảy ra sự cố với người dân chỉ trong 2 ngày, chuyên gia cảnh báo nóng

Theo thông tin được VTV24 đăng tải, bãi biển Mỹ Á, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi vừa liên tiếp xảy ra các vụ người tắm biển và ngư dân bị dòng Rip, hay dòng chảy xa bờ, cuốn ra ngoài. Rất may, các nạn nhân đều được ứng cứu an toàn. Vụ việc gần nhất xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 11/7. Khi ba cha con du khách đến từ Hà Nội đang tắm tại biển Mỹ Á, họ bất ngờ gặp dòng chảy mạnh và bị đưa ra xa bờ.

Theo Tuổi Trẻ, cả ba may mắn bám được vào phao cứu hộ bố trí trên biển. Sau khi nhận tin báo, Đội cứu hộ Mỹ Á phối hợp với người dân, lực lượng biên phòng và một tàu cá hoạt động gần đó nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân vào bờ.

Do được phát hiện và ứng cứu kịp thời, sức khỏe của ba cha con không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi được kiểm tra, họ đã trở về nơi lưu trú.

Trước đó một ngày, chiều 10/7, lực lượng cứu hộ tại bãi biển này cũng cứu thành công bốn người đi thả lưới bị dòng chảy xa bờ cuốn ra biển. Như vậy, chỉ trong hai ngày, tổng cộng 7 người đã gặp nguy hiểm tại cùng một khu vực.

Ảnh minh họa

2 vụ việc xảy ra vào 2 ngày liên tiếp được VTV24 đưa tin (Ảnh chụp màn hình phóng sự)

Các sự cố cho thấy dòng chảy xa bờ không chỉ đe dọa những du khách ít kinh nghiệm. Ngay cả người dân thường xuyên tiếp xúc với biển hoặc người biết bơi cũng có thể rơi vào tình huống mất kiểm soát nếu không nhận biết và xử lý đúng cách.

Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân, du khách không xuống nước tại khu vực đã cắm biển cảnh báo, hạn chế tắm khi sóng lớn và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

Vùng nước trông “êm” có thể là nơi nguy hiểm

Dòng Rip là luồng nước tương đối hẹp nhưng chảy mạnh từ vùng gần bờ, xuyên qua khu vực sóng vỡ rồi hướng ra ngoài biển. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, hiện tượng này có thể xuất hiện tại hầu hết những bãi biển có sóng vỡ, giống như một “dòng sông” đưa nước, cát và các vật nổi ra xa bờ.

Điều dễ gây nhầm lẫn là dòng Rip không phải lúc nào cũng tạo ra xoáy nước hoặc sóng lớn. Nơi ít sóng, mặt nước có vẻ phẳng và thuận lợi để bơi đôi khi lại chính là khoảng nước đang chảy mạnh ra biển.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) hướng dẫn người đi biển có thể lưu ý một số dấu hiệu như: dải nước xáo trộn hoặc gợn bất thường; khoảng đứt giữa những hàng sóng bạc đầu; nước có màu sẫm hay đục hơn xung quanh; bọt biển, rong hoặc rác nổi liên tục di chuyển ra xa bờ.

Ảnh minh họa về dòng Rip trên biển

Tuy nhiên, không phải dòng Rip nào cũng dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường. Dòng chảy còn có thể thay đổi theo thủy triều, sóng và địa hình đáy biển. Vì vậy, du khách không nên mặc định một vùng nước là an toàn chỉ vì thấy biển ít sóng.

Trước khi xuống tắm, mọi người nên quan sát mặt nước trong vài phút, đọc biển và cờ cảnh báo, đồng thời hỏi nhân viên cứu hộ về khu vực được phép xuống biển. Ưu tiên hàng đầu vẫn là lựa chọn bãi tắm có lực lượng cứu hộ trực thường xuyên.

Nếu bị cuốn ra biển, tuyệt đối không bơi ngược dòng

Theo các chuyên gia, dòng Rip chủ yếu đưa người bơi ra xa bờ chứ không trực tiếp kéo họ xuống đáy. Tai nạn thường xảy ra khi nạn nhân hoảng loạn, cố bơi thẳng ngược dòng để trở lại bờ, dẫn đến nhanh chóng kiệt sức.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết dòng Rip thường chảy với tốc độ trung bình khoảng 0,3-0,6m/giây, nhưng trong một số trường hợp có thể đạt khoảng 2,4m/giây, nhanh hơn khả năng của một vận động viên bơi Olympic. Vì thế, cố đối đầu trực tiếp với dòng nước là lựa chọn đặc biệt nguy hiểm.

Khi bị cuốn, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, kiểm soát nhịp thở, nằm ngửa hoặc đạp nước nhẹ để duy trì khả năng nổi. Nếu có phao, ván hoặc vật nổi, cần bám chặt và không bỏ ra để cố bơi một mình.

Hướng dẫn xử lý, bơi khỏi dòng Rip (Ảnh National Weather Service)

Nếu vẫn còn đủ sức, hãy bơi song song với đường bờ để thoát khỏi dải nước đang chảy ra ngoài. Khi cảm thấy lực kéo đã yếu đi, người gặp nạn mới bơi chéo về phía bờ. Trường hợp không thể thoát ra, cần tiếp tục giữ nổi, quay mặt vào bờ, vẫy tay và kêu cứu thay vì cố sức bơi.

Khi phát hiện người khác gặp nạn, người trên bờ nên lập tức báo cho lực lượng cứu hộ, đồng thời ném phao, dây hoặc vật nổi về phía nạn nhân. Người không có kỹ năng và thiết bị chuyên dụng không nên tự lao xuống biển, bởi họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.