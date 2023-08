Ra phố chơi bất ngờ nhặt được máy chơi game siêu cổ trong bãi rác, người đàn ông kiếm gần 250 triệu

Đôi khi, có những món đồ cổ trị giá cực cao mà chủ nhân của nó lại không hề mảy may hay biết. Để rồi, đó trở thành cơ hội cho những người có con mắt tinh tường có thể làm giàu. Đó chính là trường hợp của Tim Lapentino - người đàn ông đang nhận được vô số sự ngưỡng mộ vì sự may mắn của mình.

Cụ thể, trong chuyến thăm tới nhà cô cháu gái nhỏ, Tim đã vô tình được nghe kể về một chiếc máy chơi game thùng cũ đang được vứt bừa bãi, ngổn ngang ven đường. Vốn là một game thủ lâu năm, ông vô cùng tò mò nên đã lái xe ra xem. Và tới đây, Tim đã cực kỳ bất ngờ, thậm chí phải kiềm chế để hét lên khi thấy một chiếc máy thùng Disc of Tron - một cỗ máy trò chơi siêu hiếm ra mắt từ những năm 1980 đang nằm chỏng chơ bên vệ đường. Do tính phức tạp và kích thước quá lớn, với khối lượng lên tới 700 pound - quá lớn ở thời điểm đó. Do vậy, Disc of Tron được sản xuất rất ít và những chiếc máy còn hoạt động tốt vào năm 2023, tức là 43 năm sau ngày sản xuất là khá hiếm hoi.

Chủ nhân của chiếc máy đã chia sẻ với Tim rằng nó đã nằm trong gara của nhà cô quá lâu nên đã vứt ra thùng rác với hy vọng những người dọn rác sẽ mang đi. Nhưng vì nó quá lớn để ai đó chuyển đi, thế nên sau cùng, Disc of Tron vẫn nằm chỏng chơ bên ven đường và đặc biệt, ở trong trạng thái hoàn hảo chỉ thiếu một số họa tiết trang trí đã bị sờn mòn theo thời gian. Ngoài ra, một bộ đếm trong máy cũng chỉ ra rằng thiết bị chơi game này mới chỉ được sử dụng chưa tới 3.000 lần. Trong tình trạng này, chiếc máy đang được định giá lên tới trên dưới 10.000$ (gần 250 triệu VND) - một con số mà có lẽ không nhiều người ngờ tới.



Thế mới thấy, không phải ai cũng có thể may mắn được như Tim để có món quà từ trên trời rơi xuống như vậy.