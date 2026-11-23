Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 15/11/2026, Bùi Xuân Hay (sinh năm 1983, trú tại thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, cùng xã Diên Hà. Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50 m (thuộc thôn Nhân Phú), xe ô tô tải do anh N.V.P (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe của anh P lại. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P. Sau đó, khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng xe để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết rõ anh P đang đu bám trên gương chiếu hậu phía trước đầu xe và nhận thức được việc tiếp tục điều khiển xe có thể khiến anh P ngã xuống đường, dẫn đến thương tích hoặc tử vong, Hay vẫn điều khiển xe di chuyển với tốc độ khoảng 30 km/h, đồng thời liên tục đánh lái nhằm mục đích khiến anh P không thể tiếp tục bám vào xe. Hậu quả, khi đi đến km H1/11 đường ĐT452 thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, anh P đã tử vong sau đó.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Bị can Bùi Xuân Hay

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra từ những mâu thuẫn, va chạm giao thông tưởng chừng đơn giản. Chỉ vì thiếu kiềm chế, không kiểm soát được hành vi, một người đã phải trả giá bằng tính mạng, để lại nỗi đau mất mát cho gia đình và những hệ lụy nghiêm trọng đối với người liên quan.

Qua vụ án, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, các bên cần chủ động kiềm chế, giải quyết trên tinh thần thiện chí hoặc thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.