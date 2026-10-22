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Ra quyết định khởi tố đôi vợ chồng bán gạo Võ Thị Dịu SN 1990

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Ra quyết định khởi tố đôi vợ chồng bán gạo Võ Thị Dịu SN 1990

Đôi vợ chồng này đã “phù phép” hàng tấn gạo rẻ tiền thành “Gạo dẻo Thái Sơn”.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin trên báo Dân Trí rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hữu (SN 1983) cùng vợ là Võ Thị Dịu (SN 1990), cùng trú tại xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Cả hai bị điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 5/10, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Đức Cơ và Đội Quản lý thị trường số 10 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ kiểm tra kho hàng của vợ chồng Hữu trên địa bàn xã Đức Cơ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hai vợ chồng đang trực tiếp sang chiết, đóng các loại gạo giá rẻ vào bao bì mang nhãn hiệu "Gạo dẻo Thái Sơn" với quy cách 25kg/bao.

Theo xác minh của cơ quan công an, "Gạo dẻo Thái Sơn" là nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền, do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn (tọa lạc tại Lô C5, Cụm công nghiệp Tân An 1, tỉnh Đắk Lắk) sản xuất và phân phối chính thức trên thị trường.

Ra quyết định khởi tố đôi vợ chồng bán gạo Võ Thị Dịu SN 1990 - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc tại kho hàng của hai vợ chồng Hữu và Dịu. ẢNH: TPO

Theo báo Tiền Phong, khi kiểm tra kho hàng, cơ quan chức năng đã niêm phong, thu giữ 4 tấn gạo thành phẩm đã được may miệng bao bì mang nhãn mác giả mạo Thái Sơn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra, tại hiện trường còn có hơn 5 tấn gạo nguyên liệu chờ phối trộn, hàng loạt vỏ bao bì in giả nhãn hiệu, máy may bao cầm tay, cân điện tử cùng nhiều thiết bị, công cụ phục vụ quy trình đóng gói gian lận.

Báo Gia Lai dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, bước đầu hai đối tượng thừa nhận đã tìm mua các loại gạo trôi nổi, giá rẻ trên thị trường rồi vận chuyển về kho tập kết. Sau đó, các đối tượng dùng máy móc đóng vào bao bì in sẵn nhãn hiệu gạo dẻo Thái Sơn nhằm giả mạo sản phẩm chính hãng, bán ra thị trường với mức giá cao để chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Kết quả giám định chuyên môn từ mẫu phẩm do Phòng Cảnh sát kinh tế thu thập khẳng định toàn bộ số gạo thu giữ tại kho của vợ chồng Hữu hoàn toàn không phải là sản phẩm gạo dẻo do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn sản xuất. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

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