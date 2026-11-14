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Ra quyết định khởi tố Dương Thị Bích Hạnh SN 1973

| | Xã hội

Dương Thị Bích Hạnh SN 1973 bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

‎Sáng ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh, sinh năm 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Cơ quan Công an tống đạt các Quyết định và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dương Thị Bích Hạnh. Ảnh: Công an An Giang

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Bị can Dương Thị Bích Hạnh ký nhận các Quyết định và Lệnh. Ảnh: Công an An Giang

Trong quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 11/2022, Dương Thị Bích Hạnh bắt đầu tổ chức nhiều dây hụi và làm chủ hụi. Trong quá trình hoạt động, do một số hụi viên giật hụi, không đóng tiền hụi chết, Hạnh phải bù tiền vào các phần hụi này và trả các khoản nợ cá nhân.

Lợi dụng việc một số hụi viên không trực tiếp đến tham gia xổ hụi, Hạnh đã tự ý lấy hốt các phần hụi trong 2 dây hụi tuần và hụi 10 ngày nhằm chiếm đoạt số tiền 282.110.000 đồng của 24 hụi viên.

Quá trình điều tra, Hạnh đã tự thỏa thuận bồi thường số tiền chiếm đoạt cho những người có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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