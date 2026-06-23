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Ra quyết định khởi tố Giám đốc Phan Thị Hằng và kế toán Nguyễn Thị Nhung

| | Xã hội

Giám đốc Phan Thị Hằng và kế toán Nguyễn Thị Nhung có hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long, có địa chỉ tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình có vi phạm nghiêm trọng về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã sử dụng một số hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 400 triệu đồng.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng, sinh năm 1985, trú tại xóm 4, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình, là Giám đốc Công ty và Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1997, trú tại xóm 2, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, là kế toán Công ty về hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Bị can Phan Thị Hằng (áo hồng) và bị can Nguyễn Thị Nhung (áo đen)

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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