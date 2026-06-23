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Bổ nhiệm tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

| | Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng quyết định bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bổ nhiệm tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam- Ảnh 1.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, Tại Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, các Phó Tổng Tham mưu trưởng và các cục chức năng chịu trách nhiệm về tác chiến, huấn luyện chiến đấu, quân lực,... Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành các hoạt động của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu xây dựng chiến lược quân sự; quy hoạch, kế hoạch phòng thủ đất nước, chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định pháp luật về quốc phòng; kiểm tra đôn đốc các đơn vị chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.



Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

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