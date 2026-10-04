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Ra quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương SN 1997

| | Sống

Công an Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 8 và tháng 9 năm 2024 tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội và đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương (SN 1997; nơi thường trú: Đồng Dành, Đông Tảo, xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Ra quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương SN 1997- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Dương Lan Phương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Nguyễn Dương Lan Phương hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Nguyễn Dương Lan Phương.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Dương Lan Phương ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0983.320.910) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Người đàn ông SN 1966 bất ngờ được chuyển khoản 208.900.000 đồng, lập tức trình báo công an truy tìm nguồn gốc số tiền

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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