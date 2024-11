Ra trường với khoản vay sinh viên hơn 1 tỷ, sau 7 năm không chỉ trả hết nợ mà còn mua nhà, lập công ty riêng: Người phụ nữ chia sẻ bí quyết

Vào năm 2012, sau khi tốt nghiệp, cảm giác tràn đầy hy vọng về tương lai của Kimberly Hamilton đã sớm bị nhấn chìm bởi những áp lực tài chính. Cô mới chuyển đến Washington, D.C., với mức lương khởi điểm là 40.000 USD/năm, khoản nợ sinh viên gần 45.000 USD và hầu như không có tiền tiết kiệm.

Kimberly Hamilton sử dụng một công cụ tính toán lãi suất và phát hiện rằng nếu cô chỉ thanh toán số tiền tối thiểu cho các khoản vay sinh viên trong vòng 10 năm, cô sẽ phải trả thêm 16.000 USD tiền lãi ngoài khoản nợ gốc.

Dù cảm thấy choáng váng, nhưng Kimberly quyết tâm cải thiện tình hình. Trong vòng ba năm, cô đã trả hết nợ, thu nhập tăng gấp đôi. Vào năm 2017, Kimberly mua căn nhà đầu tiên trước sinh nhật lần thứ 30. Vào năm 2019, từ trải nghiệm của mình, cô bắt đầu thành lập công ty Beworth Finance, cung cấp dịch vụ tư vấn kế hoạch tài chính và tích lũy tài sản cho cá nhân. Ở tuổi 36, cô đang hoàn thiện từng mục tiêu để nghỉ hưu vào năm 45 tuổi.

Dưới đây là cách Kimberly thay đổi tư duy về tiền bạc và loại bỏ hoàn toàn sự lo âu tài chính.

Bắt đầu với những thay đổi nhỏ nhưng mạnh mẽ

Kimberly chia sẻ: “Việc phát hiện ra công cụ tính lãi suất là một bước ngoặt lớn đối với tôi. Tôi bắt đầu hứng thú với việc đầu tư và sau đó là mua nhà, nhưng trước tiên tôi muốn giải quyết nợ và xây dựng các khoản tiền tiết kiệm”.

“Lúc đó, tôi kiếm được khoảng 2.492 USD mỗi tháng sau khi trừ thuế và các khoản khấu trừ, chưa tính các khoản thanh toán nợ hàng tháng. Mặc dù tôi không thể đạt được tất cả mục tiêu ngay lập tức, nhưng một số thói quen nhỏ đã giúp tôi dần dần cải thiện tài chính của mình”.

Bắt đầu tiết kiệm: Lúc đầu, tôi để ra khoảng 120 USD mỗi tháng. Ngoài ra, tôi đóng góp đầy đủ vào quỹ bảo hiểm xã hội để nhận được sự hỗ trợ từ nhà tuyển dụng, đó là 4% mức lương của tôi lúc bấy giờ, tức là khoảng 133 USD mỗi tháng.

Đàm phán lại mức lương mỗi năm: Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng nhận được "câu trả lời có" hoặc số tiền chính xác mà tôi yêu cầu, nhưng tôi thường xuyên thành công và đã nhận được một vài lần tăng lương từ 15% đến 20% trong suốt các năm. Bốn năm sau khi nhận công việc đầu tiên, tôi đã tăng gấp đôi thu nhập lên 80.000 USD/năm.

Kiếm thêm thu nhập ngoài công việc chính: Tôi gia tăng thu nhập bằng cách làm một số công việc phụ như tham gia khảo sát bí mật, tham gia các nhóm thảo luận và mua bán đồ cũ trên Craigslist.

Dần tăng các khoản thanh toán nợ : Mỗi tháng, khi có thể, tôi thực hiện các khoản thanh toán bổ sung vào nợ. Khi thu nhập của tôi tăng lên, tôi đã nâng số tiền thanh toán nợ bổ sung lên tới 1.500 USD cho đến khi tôi hoàn toàn trả hết nợ. Quá trình này mất ba năm.

Giảm bớt áp lực bằng tính năng tự động thanh toán khoản vay

Hóa ra, tôi không chỉ lo lắng vì đang mắc nợ - mà còn sợ cảm giác không kiểm soát được tình hình. Vì vậy, khi tôi trở nên tự tin hơn với tài chính, tôi đã tìm đến công nghệ để giúp tôi quản lý các mục tiêu của mình.

Tôi tự động hóa các khoản đóng góp tiết kiệm, đặt các khoản vay vào chế độ tự động thanh toán và bắt đầu đầu tư thông qua một cố vấn tự động giúp chọn và quản lý các khoản đầu tư cho tôi.

Theo thời gian, những đóng góp này trở thành một thói quen tự nhiên. Công nghệ giúp tôi đạt được các mục tiêu nhanh hơn nhờ vào những lợi ích bổ sung như lãi suất cao hơn cho tiết kiệm và các khoản giảm giá khi sử dụng thanh toán tự động. Sau khi tôi trả hết nợ, tôi chuyển những khoản tiền đó vào quỹ tiết kiệm để mua nhà, chỉ cần cập nhật lại các thiết lập tự động mà tôi đã thực hiện từ trước.

Hệ thống tự động đơn giản này đã giúp tôi hoàn thành một trong những mục tiêu lớn nhất của mình: mua nhà. Vào tháng 7 năm 2017, tôi đã mua căn nhà đầu tiên của mình tại Washington, D.C., một căn hộ 514 feet vuông, gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm, giá 345.000 USD, với 10% số tiền đặt cọc.

Tránh xa lối sống tiêu xài quá mức

Khi thu nhập của tôi tăng lên, bao gồm mức lương sáu con số, doanh thu kinh doanh và thu nhập cho từ việc cho thuê, tôi đã chi tiêu nhiều hơn vào những thứ mình yêu thích, như du lịch, nhưng vẫn giữ các chi phí khác ở mức thấp.

Ví dụ, tôi vẫn sống cùng bạn cùng phòng trong hai năm dù đã trả hết nợ, để tiết kiệm tiền cho căn nhà đầu tiên. Ngoài ra, tôi vẫn tự nấu bữa tối và không mua xe ô tô trong suốt 10 năm qua.

Tôi cũng linh hoạt các khoản chi tiêu để có thể để ra 1 khoản tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng làm sao để không cảm thấy quá mức “chắt bóp” trong cuộc sống hàng ngày.

Đầu tư vào tương lai

Năm ngoái, tôi đã đầu tư hơn 45% thu nhập của mình, một sự gia tăng lớn so với mức chỉ khoảng 133 USD mỗi tháng trước đây. Bây giờ, ngoài việc đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, tôi cũng đóng thêm vào tài khoản hưu trí cá nhân và đầu tư tất cả số tiền còn lại vào các quỹ Index.

Giả sử tôi không đóng thêm một đồng nào vào quỹ hưu trí nữa, tôi vẫn đang đi đúng hướng để có hơn 3,7 triệu USD vào tuổi 65. Tôi vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vì tôi muốn đạt được mục tiêu này sớm hơn. Giả sử tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 7%, tôi đang lên kế hoạch nghỉ hưu vào năm 45 tuổi với khoảng 1,7 triệu USD.

“Trong lĩnh vực tài chính cá nhân, nhiều người định nghĩa tự do tài chính là khi bạn có đủ khả năng để nghỉ hưu. Quan điểm của tôi thì khác một chút. Tôi tìm thấy tự do tài chính khi tôi bắt đầu kiểm soát và tự động hóa khoản thanh toán nợ đầu tiên. Cuối cùng, dù có nhiều tiền sẽ mang lại sự an toàn, nhưng chính những thói quen nhỏ này mới thực sự giúp tôi có được sự tự tin, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Những lo âu về tài chính giờ đây đã trở thành quá khứ, và đối với tôi, đây mới là tự do tài chính thực sự”, Kimberly nói.

Theo CNBC