Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng dài 2 km, đi qua ba phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B (thuộc quận Bình Tân cũ, nay là phường An Lạc), được khởi công từ tháng 10/2021. Tổng vốn đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng, gồm khoảng 880 tỷ cho xây dựng và gần 480 tỷ phục vụ giải phóng mặt bằng.