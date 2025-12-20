Rán cá đừng chỉ cho mỗi dầu: Thêm 3 thứ này vào chảo, đảm bảo cá vàng giòn đẹp mắt, không lo bắn dầu

Bột khô (bột mì, bột bắp…)

Cá sau khi làm sạch cần được thấm thật khô, bởi lượng nước dư thừa trên bề mặt chính là nguyên nhân khiến dầu bắn mạnh khi gặp nhiệt cao. Tiếp theo, cá nên được phủ một lớp bột khô mỏng như bột mì, bột bắp hoặc bột chiên giòn. Lớp bột này giúp hút bớt độ ẩm, đồng thời tạo lớp vỏ ngoài nhanh chóng se lại khi tiếp xúc với dầu nóng, từ đó giảm bắn dầu và giúp cá có màu vàng đều, giòn nhẹ mà không bị ngấm dầu.

Ngoài ra, người nấu có thể cho một ít bột khô trực tiếp vào dầu nóng trước khi cho cá vào. Khi bột tan và phân tán trong dầu không chỉ giảm bắn dầu mà còn giúp dầu phân bố nhiệt đều, cho cá chín đẹp hơn.

Gừng tươi

Theo kinh nghiệm của nhiều đầu bếp gia đình, trước khi cho dầu vào chảo, việc dùng gừng tươi xát lên bề mặt chảo đã được làm nóng giúp quá trình rán cá trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Khi gừng tiếp xúc với chảo nóng, các tinh chất tự nhiên trong gừng sẽ tạo nên một lớp màng mỏng trên bề mặt chảo, đóng vai trò như một lớp chống dính tự nhiên. Nhờ đó, cá khi cho vào rán ít bị dính đáy, hạn chế tình trạng bong da hay vỡ nát trong lúc lật trở.

Không chỉ giúp cá giữ được hình dáng nguyên vẹn, mẹo dùng gừng xát chảo còn góp phần giảm hiện tượng dầu bắn, vấn đề khiến nhiều người e ngại khi chế biến món cá rán. Chỉ cần làm nóng chảo, cắt vài lát gừng tươi rồi xoa đều khắp đáy chảo trong khoảng 1–2 phút. Sau đó, gắp bỏ phần gừng ra, cho dầu vào chảo, đun đến độ nóng phù hợp và thả cá vào rán như bình thường.

Nước cốt chanh

Theo kinh nghiệm của nhiều người nội trợ, axit nhẹ trong chanh giúp hạn chế đáng kể hiện tượng dầu bắn ra ngoài. Không chỉ giúp giảm bắn dầu, mẹo này còn làm bề mặt cá sẽ nhanh chóng săn lại, lớp da dễ chuyển sang màu vàng giòn và ít bị dính chảo. Nhờ đó, cá giữ được hình dáng nguyên vẹn, không bị bong tróc hay nát khi lật.

Sau khi cho dầu vào chảo và đun đến độ nóng phù hợp, chỉ cần nhỏ khoảng 1–2 thìa cà phê nước cốt chanh, đảo nhẹ rồi thả cá vào rán như bình thường. Đối với các món cá, việc sử dụng chanh khi chiên còn giúp giảm bớt mùi tanh, mang lại hương vị thơm ngon hơn.

Lưu ý để món cá rán ngon, chế biến dễ dàng hơn

Ngoài việc sử dụng bột khô, gừng hay nước cốt chanh, độ khô của cá trước khi rán được xem là yếu tố then chốt quyết định việc dầu có bắn mạnh hay không. Cá sau khi rửa nếu còn đọng nước trên bề mặt, khi gặp dầu nóng sẽ tạo ra phản ứng mạnh khiến dầu sôi bắn.

Vì vậy, trước khi rán, cá cần được để ráo hoàn toàn và thấm kỹ bằng khăn giấy, đặc biệt là phần da và các khe rạch trên thân cá. Khi cho cá vào chảo, nên đặt nhẹ tay, tránh thả từ trên cao xuống để hạn chế dầu trào lên.

Thời điểm cho cá vào cũng rất quan trọng. Dầu cần đạt độ nóng vừa phải, không còn hiện tượng sôi lăn tăn mạnh nhưng cũng chưa bốc khói quá nhiều, giúp bề mặt cá nhanh se lại và ít bắn dầu hơn.

Rán cá nên bắt đầu ở mức lửa vừa, sau đó điều chỉnh linh hoạt trong quá trình chế biến. Việc lật cá quá sớm hoặc quá nhiều lần không chỉ khiến cá dễ vỡ nát mà còn làm dầu bắn mạnh hơn do bề mặt cá liên tục bị xáo trộn.

Những thay đổi nhỏ trong thói quen nấu nướng có thể giúp món cá rán trở nên đẹp mắt và dễ chế biến hơn trong bữa cơm hàng ngày.

(Tổng hợp)