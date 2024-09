Rao bán khoản nợ xấu của Bệnh viện Quốc tế được thế chấp bằng khu công nghiệp

Trong đó, khoản nợ xấu của nhóm khách hàng Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương được VAMC mua nợ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo VAMC cung cấp thông tin, tài sản đảm bảo khoản nợ của Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang gồm quyền sử dụng lô đất diện tích 8.048 m2 và quyền sở hữu công trình Khu công nghiệp (KCN) tọa lạc tại KCN Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An (nay là phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương. Một tài sản đảm bảo khác của khoản nợ này là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có diện tích 377m2 đất tại địa chỉ số 22 đường Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, TP.HCM...

Trong khi đó, tài sản đảm bảo khoản nợ của Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương bao gồm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có tổng diện tích 506,1m2 tại 204A đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP.HCM.

Được biết, Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang được thành lập năm 2013. Công ty có địa chỉ tại 800 Đồng Văn Cống, Khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM.

Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang trước đây được biết đến là chung cư Thái Bình Plaza. Vốn là dự án chung cư cao cấp, diện tích 14.000 m2, bao gồm 5 block chung cư. Mỗi block cao 20 tầng gồm 360 căn hộ có diện tích từ 120 – 180m2.

Đến giữa năm 2013, UBND Tp.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng chung cư Thái Bình Plaza thành bệnh viện. Đầu năm 2015, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang chính thức đi vào hoạt động. Hơn 2 năm sau, năm 2017, bệnh viên này đã phải đóng cửa vì hoạt động không hiệu quả.

Còn Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương được thành năm 1999. Công ty có địa chỉ tại thửa đất số 881, Tờ bản đồ số 25, ấp 2, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.