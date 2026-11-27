Rạng sáng 27/11, rapper Wxrdie khiến nhiều người lo lắng khi thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân bằng hình hoa sen trắng trên nền đen để báo tin bố qua đời. Nam rapper đăng tải dòng trạng thái ngắn: "Bố yêu ngủ ngon" như một lời tiễn biệt dành cho người thân yêu.

Không viết quá nhiều về nỗi đau đang trải qua, lời nhắn ngắn ngủi của Wxrdie vẫn khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn lòng. Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo khán giả đã để lại bình luận chia buồn, gửi lời động viên đến nam rapper và gia đình. Nhiều người mong anh giữ gìn sức khỏe, có thêm điểm tựa tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Wxrdie báo tin bố qua đời

Rapper Pháo, Soobin và dàn sao động viên tinh thần của Wxrdie

Wxrdie tên thật là Phạm Nam Hải, sinh ngày 10/2/2000 tại Hà Nội. Anh bắt đầu tiếp xúc với rap từ khi còn học lớp 7, ban đầu hoạt động dưới nghệ danh Word. Những sáng tác đầu tiên của nam rapper mang màu sắc học trò, xoay quanh câu chuyện tuổi trẻ với cách thể hiện có phần ngây ngô, hồn nhiên. Theo thời gian, Wxrdie dần thay đổi tư duy âm nhạc, thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau và từng bước xây dựng phong cách riêng.

Năm 2020, Wxrdie trở thành một trong những gương mặt được chú ý khi tham gia chương trình King Of Rap. Ngay từ vòng đầu tiên, phần trình diễn của anh đã nhận được cả 4 lựa chọn từ dàn giám khảo. Với cá tính âm nhạc riêng cùng khả năng trình diễn, nam rapper tiến vào Top 10 chung cuộc trước khi dừng chân tại vòng bán kết. Dù không giành ngôi vị cao nhất, chương trình vẫn là dấu mốc giúp tên tuổi Wxrdie đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Wxrdie từng gây ấn tượng khi góp mặt trong King Of Rap

Sau cuộc thi, anh tiếp tục hoạt động trong cộng đồng hip-hop, phát hành nhiều sản phẩm và kết hợp với các rapper, producer thuộc thế hệ mới. Một số ca khúc được khán giả biết đến của Wxrdie có thể kể đến Harder, Trapstar, Cần Gì Nói Iu, Em Iu hay TETVOVEN. Bên cạnh khả năng viết lời, nam rapper còn gây chú ý bởi cách sử dụng autotune, những đoạn chuyển flow nhanh và màu sắc trap đặc trưng. Anh cũng từng có những màn kết hợp đáng chú ý với Andree Right Hand, KayC, 2Pillz, tlinh cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Năm 2024, Wxrdie phát hành album đầu tay mang tên THE WXRDIES. Dự án gồm 24 ca khúc, quy tụ 29 nghệ sĩ và cộng sự tham gia, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Thái VG, JustaTee, Gill, 24k.Right, KayC, Lil Wuyn và Dangrangto. Album đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của Phạm Nam Hải, đồng thời cho thấy sự đầu tư của anh đối với con đường nghệ thuật đã theo đuổi từ khi còn rất trẻ.

Gần đây, Wxrdie tiếp tục trở lại với MV Mấy Đứa Nhóc, phát hành lúc 20h ngày 12/11. Ca khúc nằm trong album THE WXRDIES, được nam rapper lựa chọn như một sản phẩm đặc biệt nhân dịp dự án tròn 2 năm ra mắt. Thay vì xây dựng hình ảnh hào nhoáng, MV đưa khán giả theo chân Phạm Nam Hải trong một ngày bình thường, từ căn nhà gia đình đến con ngõ nhỏ ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội – nơi anh lớn lên trước khi được biết đến với nghệ danh Wxrdie.

MV Mấy Đứa Nhóc vừa được phát hành cách đây không lâu

Giữa lúc đang nhận được sự quan tâm với sản phẩm âm nhạc mới, thông tin gia đình gặp mất mát của Wxrdie khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Nhiều khán giả tiếp tục gửi lời chia buồn, mong nam rapper có đủ sức mạnh tinh thần để cùng những người thân yêu vượt qua nỗi đau này.

Khán giả mong Wxrdie sớm vượt qua nỗi đau mất mát người thân

Ảnh: FBNV