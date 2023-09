Rats Away - Chống chuột chuyên dụng cho ô tô

Bất kì lỗi nào xe bạn gặp phải, đều có thể do chuột gây ra



Để kết nối giữa các bộ phận điện tử, đèn và động cơ, mỗi chiếc ô tô cần khoảng 1,500m dây điện và với xe điện, con số này có thể tăng gấp đôi. Trong khi chuột là loài vật luôn cần mài răng để giảm đi sự khó chịu vì mỗi ngày răng chúng đều dài ra thêm 0.03mm, xe ô tô trở thành nơi làm tổ ưa thích, vừa có thể giúp chuột tránh được các thiên địch, vừa có các bộ phận để chúng mài răng.

Nếu bạn phát hiện thấy dấu hiệu của việc chuột đang xâm nhập ô tô của mình nhưng vẫn phớt lờ, có lẽ bạn đang mắc một sai lầm cực lớn. Mỗi cá thể chuột có thể phóng uế tới 50 lần/ngày, một tần suất dày đặc có thể gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh.

Ngoài ra, dựa trên thang đo độ cứng Mohs, răng chuột được chứng minh là cứng hơn cả thép, chuột có thể dễ dàng nhai từ những bộ phận mềm nhất như cao su bọc dây điện hay nhựa cách điện đến những bộ phận tưởng chừng như không thể cắn phá được như kim loại (nhôm, sắt, thép…).

Vì vậy, hậu quả mà chuột có thể gây ra cho một chiếc xe không chỉ dừng lại ở việc làm bẩn khoang máy, gây mất vệ sinh và ô nhiễm không khí cho buồng lái mà chúng còn có thể làm hỏng các bộ phận quan trọng trong khoang máy ô tô, khiến bảng taplo của bạn báo lỗi liên tục, gây mất an toàn khi vận hành.

Kinh khủng hơn, chuột có thể là nguyên nhân dẫn đến việc chập cháy cầu chì; rò rỉ ống dẫn xăng; rò rỉ chất lỏng, phụ gia, nhiên liệu và tệ nhất là gây cháy nổ xe.

Ngoài ra, việc tự dọn chất thải của chuột mà không trang bị đồ bảo hộ có thể khiến bạn hít phải các loại virus từ chất thải hoặc xác của chúng, gây nguy cơ nhiễm một loại virus nguy hiểm mang tên Hanta, có thể dẫn tới bệnh viêm phổi hay sốt xuất huyết kèm theo suy thận. Vì vậy, bạn cần một giải pháp chống chuột chuyên biệt và hiệu quả cho chiếc ô tô của mình, để tránh mọi rủi ro tiềm ẩn từ loài vật nguy hiểm này.



Video chuột làm tổ trong khoang máy ô tô (do Rats Away cung cấp)

Giải pháp chống chuột từ thương hiệu uy tín



Thấu hiểu nỗi đau của những chủ xe bị chuột viếng thăm, Rats Away – thương hiệu chống chuột chuyên dụng cho ô tô Made in Vietnam đã đưa ra một giải pháp ưu việt và vượt trội hơn so với các sản phẩm đã có trên thị trường, đó là các sản phẩm chống chuột được phân loại theo nhu cầu, mục đích chống chuột của từng xe và được phân cấp theo mức độ riêng tùy tình trạng.

Tại thị trường nội địa, 2 năm trở lại đây, cái tên Rats Away dần trở nên quen thuộc với khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm chống chuột chuyên dụng, dành riêng cho xe hơi với hiệu quả đã được kiểm chứng.

Được biết, các sản phẩm của hãng đã được nghiên cứu, thử nghiệm trực tiếp trên số lượng 100 xe ô tô để ngoài trời, hầm xe và hơn 30 địa điểm văn phòng, nhà riêng tại Hà Nội trong vòng 30 tuần. Kết quả cuối cùng đã ghi nhận hiệu quả của sản phẩm lên tới 96% trên toàn bộ xe.

Được nghiên cứu dựa trên tập tính và thói quen của loài chuột, sản phẩm được cấp phép, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đạt yêu cầu về độ an toàn cho người sử dụng với các thành phần lành tính, 100% không chất độc hại và chỉ có tác dụng đuổi chuột, không giết chuột. Với xe ô tô, hãng cam kết an toàn cháy nổ, không gây ăn mòn cho các bộ phận trong khoang máy và an toàn tuyệt đối khi xe vận hành.

"Combo đuổi chuột bao gồm Chai xịt và Túi treo là giải pháp thuận tiện, với thời gian sử dụng dài lên tới 9 tháng. Rats Away giúp khách hàng chủ động chống chuột cho xe một cách dễ dàng, không cần phải tới ga-ra", đại diện hãng cho biết.

Showroom đầu tiên của Rats Away có gì?

Với mục đích giúp khách hàng có cái nhìn dễ hiểu về cách chuột làm tổ trong khoang máy, từ đó, nâng cao nhận thức về việc phòng tránh, ngăn chặn không để chuột phá hoại một loại tài sản giá trị như xe ô tô, showroom đầu tiên của Rats Away đã ra đời. Đến với showroom, khách hàng sẽ được tìm hiểu chuyên sâu về cách chuột làm tổ trên xe ô tô và những hậu quả do chuột gây ra; khám phá những thông tin về loài vật này; và đặc biệt, giúp khách hàng cái nhìn chân thực, sống động về cơ chế hoạt động của sản phẩm Rats Away trên mô hình khoang máy xe ô tô.



Showroom đầu tiên của Rats Away

Địa chỉ: 17A/7 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội



Hotline: 0903.467.882

Website: ratsaway.vn