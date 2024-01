Rau cải thảo khi bị phun formaldehyde thường có 4 đặc điểm, đi chợ thấy phải "né" ngay kẻo rước bệnh

Vào mỗi dịp cuối năm, cải thảo lại là một trong những loại rau được tìm mua nhiều nhất vì đây là nguyên liệu quan trọng để làm ra món kim chi, hay có mặt trong nhiều món lẩu ngon lành...

Ngoài ra, lý do còn bởi cải thảo là loại rau rất giòn ngọt và đặc biệt rất giàu dinh dưỡng, vì thế nó được mệnh danh là "vua của các loại rau". Trong cải thảo có chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh... Vitamin C có tác dụng làm đẹp da, dùng lâu dài có thể giúp da mịn màng, thanh tú và rạng rỡ tự nhiên.

Chất xơ trong cải thảo giúp điều hòa chức năng đường tiêu hóa, giảm các vấn đề về đường tiêu hóa như táo bón.

Đặc biệt, hàm lượng canxi và sắt trong cải thảo giúp bổ sung các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa thiếu máu.

Loại rau này còn có tác dụng làm giảm cholesterol và làm mềm mạch máu. Đối với người trung niên và người cao tuổi, ăn cải thảo thường xuyên có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Nó cũng rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do, trì hoãn lão hóa và duy trì sức sống trẻ trung.

Cải thảo tốt như vậy nhưng khi đi mua cải thảo, chúng ta cần phải lựa chọn thật kỹ. Theo cảnh báo của một người buôn rau lâu năm trên trang Sohu, cải thảo là loại rau dễ bị ngâm formaldehyde nhất. Bởi loại rau này không dễ trồng, hơn nữa lại giòn và rất dễ héo nên việc phun formaldehyde vào rau sẽ giúp chúng tươi ngon lâu hơn sau khi trải qua một quãng đường dài vận chuyển.

Formaldehyde là gì?

Formaldehyde là một hợp chất hữu cơ không màu, có mùi hăng, dễ tan trong nước và có nhiều tác hại đối với cơ thể con người.

Tiếp xúc lâu dài với formaldehyde nồng độ thấp có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng và bệnh bạch cầu. Nồng độ formaldehyde cao còn có thể gây ra các tình trạng nghiêm trọng về đường hô hấp và thậm chí tử vong.

Formaldehyde còn rất độc hại đối với hệ tiêu hóa của con người. Nó có thể gây khó chịu ở dạ dày, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, thậm chí dẫn đến ung thư đường tiêu hóa.

Formaldehyde có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn và ngăn ngừa cải thảo bị thối hỏng. Do đó nó thường được sử dụng như một chất bảo quản giúp rau xanh tươi, hấp dẫn hơn. Những formaldehyde tồn dư này rất khó đào thải ra ngoài cơ thể con người, dù cho được ngâm trong nước muối hay nấu chín cũng khó được rửa sạch.

Để tránh mua phải những loại rau có chứa formaldehyde, bạn cần cân nhắc trước khi mua một số loại có đặc điểm sau đây.

Cải thảo khi bị phun formaldehyde thường có 4 đặc điểm

1. Màu sắc của cải thảo được phun formaldehyde thường sáng hơn so với cải thảo thông thường, bởi vì formaldehyde có thể duy trì độ tươi của rau và khiến chúng trông tươi và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, độ tươi xanh của rau phun thuốc thường quá mức, không tự nhiên và khác với màu của các loại rau sạch...

2. Cải thảo được phun formaldehyde thường có kết cấu mềm và thiếu độ giòn như các loại rau thông thường. Điều này khiến chúng dễ mềm hơn khi nấu chín.

3. Cải thảo được phun formaldehyde thường có mùi hăng, đó chính là mùi hăng của formaldehyde, mùi này khác với mùi của rau xanh.

4. Cải thảo bên ngoài tươi, bên trong khô héo. Khi đi mua cải thảo bạn nên nhờ người bán cắt đôi ra xem bên trong có bị thối rữa không. Nếu cải thảo bên ngoài tươi ngon, bên trong thối hỏng thì 100% đã được tưới chất formaldehyde. Bởi khi được tẩm formaldehyde để bảo quản, phần lá bên ngoài ngấm thuốc nên giữ được lâu hơn, phần lõi bên trong sẽ nhanh chóng bị héo rồi thối.

Làm sao để chọn được các loại cải thảo tươi ngon?

Trước hết, chúng ta nên chọn mua cải thảo từ những địa chỉ đáng tin cậy, nếu là rau tự trồng là tốt nhất.

Thứ hai, nên chọn các cây rau còn nguyên vẹn, lành lặn, không dập nát trầy xước, thâm nhũn ở núm cuống. Cảnh giác các loại rau củ quá "mập", quá mỡ màng.

Thứ ba, nên mua những cây cải thảo có màu sắc tự nhiên, không úa, héo. Chú ý các loại quả xanh hoặc có màu sắc bất thường thì không lựa chọn.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nhận biết cải thảo tươi hay không bằng cách ngửi. Nếu lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư nhiều, ngửi thấy mùi hắc, hay có mùi hóa chất bất thường thì tuyệt đối không mua, không sử dụng.