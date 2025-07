Ray tàu cao tốc "made by Hòa Phát" cho siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam khi nào chính thức ra lò?

Hình minh họa bởi AI

Hòa Phát đạt lợi nhuận sau thuế cao nhất 3 năm

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025. Trong quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô, tương đương quý 1 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn, tăng 9% so với quý trước và 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong đó, thép cuộn cán nóng đóng góp 2,2 triệu tấn, tăng 42% so với nửa đầu năm 2024. Thép xây dựng, thép chất lượng cao của Tập đoàn ghi nhận 2,5 triệu tấn, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng với 38%.

Quý 2/2025, Hòa Phát ghi nhận hơn 36.000 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - cao nhất trong vòng 3 năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất Tập đoàn.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Hòa Phát cho biết sẽ hoàn thành lò cao số 6, thuộc phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Ngày 19/08/2025, Hòa Phát sẽ khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất – Quảng Ngãi nhằm cung cấp sản phẩm cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, và nhiều dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được thép ray cho đường sắt cao tốc

Liên quan đến việc sản xuất thép ray tàu cao tốc, hồi cuối tháng 5 vừa qua, Hòa Phát và Tập đoàn SMS group (Đức) đã ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm.

SMS group sẽ thiết kế, cung cấp, lắp đặt dây chuyền sản xuất thép ray và thép đặc biệt cho Hòa Phát. Quy trình cán ray này sẽ bao gồm: Lò nung phôi Bloom & Beam Blank; Cán thô; Cán đảo chiều đa năng; Hệ thống quét laser phát hiện lỗi bề mặt và biên dạng sản phẩm tự động; Hệ thống kiểm soát chất lượng thép dạng không phá hủy (NDT); Hệ thống nắn tinh đảm bảo chất lượng tối ưu; Hệ thống tôi đầu ray và Hệ thống khoan lỗ ray đồng bộ.

Toàn bộ thiết bị chính được sản xuất tại Đức với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu để sản xuất ray phục vụ cho các loại đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Hòa Phát kỳ vọng sẽ xuất xưởng lô ray đầu tiên cho đường sắt tốc độ cao vào quý 1/2027.

Theo thông tin từ phía Hòa Phát, đây là hệ thống dây chuyền hiện đại nhất của châu Âu v ới hệ thống giá cán 4 trục siêu linh hoạt, mang đến độ chính xác vượt trội, đảm bảo chất lượng đồng nhất cho sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn về đường sắt cao tốc quốc tế. Hiện tại, 90% dây chuyền cán thép ray trên thế giới sử dụng công nghệ, thiết bị của SMS group.

Sản phẩm đầu ra là các loại thép đặc biệt mà chưa doanh nghiệp nào của Việt Nam sản xuất được. Với việc đầu tư này, Tập đoàn Hòa Phát sẽ trở thành doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được thép ray cho đường sắt cao tốc. Hòa Phát kỳ vọng sẽ xuất xưởng lô ray đầu tiên cho đường sắt tốc độ cao vào quý 1/2027.