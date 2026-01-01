Cầu vượt N2 nút giao An Phú chính thức thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ Đông TPHCM

Cầu vượt nhánh N2, nút giao An Phú chính thức thông xe tối ngày 31-12-2025

Hạng mục thứ hai của nút giao An Phú thông xe

Khoảng 19 giờ 20 phút, các phương tiện bắt đầu lưu thông qua nhánh cầu vượt N2, kết nối trực tiếp từ đường dẫn tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ. Việc thông xe diễn ra sau khi các hạng mục kỹ thuật cuối cùng được hoàn tất, bảo đảm điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Trước thời điểm thông xe vài giờ, công trường vẫn duy trì không khí thi công khẩn trương. Đơn vị thi công tập trung vệ sinh mặt cầu, hoàn thiện khe co giãn, sơn kẻ vạch đường, lắp đặt các hạng mục an toàn và kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Công tác tổ chức giao thông tạm thời cũng được phối hợp triển khai để bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi khi nhánh cầu mở cửa.

Trước thời điểm thông xe vài giờ, công trường vẫn duy trì không khí thi công khẩn trương.

Đại diện nhà thầu thi công cho biết, để kịp tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhiều ca trong thời gian dài. Quá trình triển khai luôn bám sát hiện trường, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Nhánh cầu vượt N2 thuộc gói thầu XL11, giữ vai trò quan trọng trong tổng thể nút giao An Phú. Khi đưa vào khai thác, hạng mục này giúp tách dòng xe từ cao tốc đi thẳng vào trung tâm TPHCM, hạn chế giao cắt trực tiếp với các hướng lưu thông khác, qua đó giảm xung đột và nguy cơ ùn tắc tại khu vực vốn được xem là "điểm nghẽn" giao thông nhiều năm qua.

Đẩy nhanh tiến độ hầm chui HC1-02

Việc thông xe đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình hình đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, đồng thời tạo thêm động lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện toàn bộ nút giao An Phú.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng TPHCM, sau nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 15-1-2026. Mục tiêu chung là hoàn thành toàn bộ dự án nút giao An Phú trong năm 2026. Hiện một số hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 đã cơ bản hoàn thành hoặc đưa vào sử dụng; các hạng mục còn lại đang được đẩy nhanh thi công.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, được thiết kế là nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng, gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và đường bộ với quy mô lớn, đóng vai trò then chốt trong kết nối khu Đông TPHCM với cao tốc và khu vực cảng Cát Lái.

Nhánh cầu vượt N2 An Phú chính thức thông xe

Đại diện nhà thầu thi công cho biết để kịp tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhiều ca trong thời gian dài.

Quá trình triển khai luôn bám sát hiện trường, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn công trình

Nhánh cầu vượt N2 thuộc gói thầu XL11, giữ vai trò quan trọng trong tổng thể nút giao An Phú. Khi đưa vào khai thác, hạng mục này giúp tách dòng xe từ cao tốc đi thẳng vào trung tâm TPHCM