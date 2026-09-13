Rẻ hơn cá hồi nhưng dinh dưỡng chẳng "kém cạnh", DHA gấp 3: Bạn có biết đó là cá gì?

Nhiều người yêu thích cá hồi không chỉ bởi giàu dinh dưỡng, nhiều lợi ích sức khỏe mà còn có hương vị hấp dẫn, đa dạng cách chế biến. Cá hồi cung cấp nhiều protein chất lượng cao, vitamin, khoáng chất và đặc biệt là các axit béo lành mạnh omega. Trong đó không thể không kể tới DHA (Docosahexaenoic axit).

Theo chuyên gia dinh dưỡng Huang Junsheng (Đài Loan, Trung Quốc): “DHA là một loại axit béo không no rất cần thiết nhưng cơ thể không tự tổng hợp được nên phải đưa vào từ nguồn thực phẩm. DHA có rất nhiều lợi ích sức khỏe từ tim mạch, não bộ, miễn dịch, thị lực, làm chậm lão hóa… Chất này thường có nhiều trong các loại hải sản, nhất là cá, lòng đỏ trứng, một số loại rau và các loại hạt”.

So với cá hồi, cá thu giàu DHA gấp 3 lần nhưng giá rẻ hơn rất nhiều (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, cá hồi giàu DHA nhưng không phải ai cũng có thể ăn thường xuyên vì giá thành cao, cũng không dễ mua ở các vùng nông thôn. Vì vậy, bác sĩ Huang gợi ý thêm một số loại cá cung cấp chất dinh dưỡng này. Trong đó, cá thu được xem là “ứng cử viên số 1” vì rất giàu đạm, DHA thậm chí gấp 3 cá hồi nhưng dễ mua và giá thành rẻ hơn gấp nhiều lần.

Cụ thể, 100g cá hồi chứa 1614 mg DHA nhưng cùng trọng lượng nhưng ở cá thu thì lượng DHA lên tới 4503mg. Chưa kể, cá thu còn giàu EPA (Eicosapentaenoic axit), là một axit béo không no quan trọng không kém DHA khác trong nhóm Omega-3 hơn rất nhiều so với cá hồi.

Lợi ích sức khỏe nổi bật khi ăn cá thu

Như đã nói, mặc dù giá rẻ nhưng cá thu lại rất giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tiêu biểu như:

Tốt cho não bộ

Cá thu không chỉ ngon miệng mà còn là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho trí não, nhất là protein chất lượng và DHA, EPA. Vì vậy, ăn nó thường xuyên mang lại tác động tích cực đến sức khỏe và sự phát triển của trí não, làm chậm lão hóa não bộ. Đồng thời giúp giảm lượng cholesterol và nồng độ triglyceride, chính là nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não.

Rẻ hơn rất nhiều so với cá hồi nhưng cá thu không "kasm cạnh" về dinh dưỡng, nhất là DHA (Ảnh minh họa)

Bảo vệ tim mạch

Nhờ giàu Omega-3 được chứng minh là giúp giảm mỡ máu mà không tăng các loại cholesterol khác. Đồng thời có các khoáng chất, chất chống oxy hóa tốt cho máu, cải thiện tuần hoàn máu và kháng viêm. Nhờ vậy, đây là thực phẩm lành mạnh cho hệ tim mạch, cải thiện tình trạng huyết áp cao và huyết khối.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

“Hợp chất chống oxy hóa có trong cá thu giúp loại bỏ các tác nhân dẫn đến bệnh ung thư, cản trở sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, Omega trong cá thu có khả năng ngăn chặn các tế bào ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư thận. Hay lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư nói chung” - bác sĩ Huang nói.

Chống lại tiểu đường

Theo bác sĩ Huang: “Ăn nhiều chất béo không bão hòa đa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngược lại nếu ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo bão hòa sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Trong khi cá thu lại rất giàu axit Omega-3".

Tốt cho xương khớp

Loại cá này giàu vitamin D. Loại vitamin này được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ gãy xương. Các nghiên cứu cho thấy ăn cá thu ít nhất một lần một tuần sẽ giảm đến 33% nguy cơ gãy xương. Ngoài ra, cá thu cũng là một nguồn cung cấp dồi dào canxi, khoáng chất thiết yếu giúp tăng cường sự chắc khỏe của xương.

Ngăn ngừa thiếu máu và thiếu sắt

Giống như nhiều loại cá biển khác, một số thành phần dinh dưỡng trong cá thu giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu hụt dinh dưỡng như: sắt, vitamin B12 và một số folate. Bác sĩ Huang cho biết: “Sự thiếu hụt bất kỳ vi chất dinh dưỡng nào trong số này có thể dẫn đến thiếu máu. Các triệu chứng báo hiệu tình trạng thiếu máu bao gồm yếu cơ, rối loạn thị lực, mệt mỏi cùng với các biến chứng nghiêm trọng khác như vô sinh”.

Phòng và cải thiện bệnh trầm cảm Alzheimer

Ít người biết cá thu còn là “kẻ thù” của trầm cảm và bệnh suy giảm trí nhớ. Bởi vì Omega-3 cùng các dưỡng chất trong cá thu được chứng minh là có thể giảm căng thẳng, làm dịu chứng trầm cảm bằng cách tăng cường chức năng não và giảm viêm. Ngoài ra, cá thu rất giàu lượng PUFAs, có thể cải thiện các triệu chứng của bệnh Alzheimer.

Cá thu dễ mua, đa dạng cách chế biến và rất quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày (Ảnh minh họa)

Lợi ích làm đẹp của cá thu

Bên cạnh các lợi ích sức khỏe, cá thu cũng hỗ trợ hiệu quả cho quá trình làm đẹp. Chủ yếu liên quan tới dưỡng da, hỗ trợ giảm cân, giúp tóc và móng khỏe hơn.

Một vài lưu ý khi ăn cá thu

Dù tốt nhưng cá thu cũng có vài lưu ý khi ăn để vừa ngon vừa khỏe:

- Tần suất 2 - 3 bữa/tuần: Mỗi tuần chỉ nên ăn khoảng 200 - 300g cá thu để cơ thể nạp vừa đủ dưỡng chất mà không bị nạp thừa đạm gây khó tiêu.

- Cảnh báo thủy ngân với mẹ bầu: Phụ nữ mang thai và cho con bú chỉ nên ăn tối đa 100 - 150g/lần và không quá 1 lần/tuần để tránh ảnh hưởng hệ thần kinh của bé.

- Thận trọng với cơ địa dị ứng: Người có tiền sử dị ứng hải sản nên tuyệt đối tránh xa cá thu để đề phòng phản ứng ngộ độc histamine gây mẩn ngứa, khó thở.

- Mẹo chọn cá tươi: Ưu tiên những con cá thu có mắt trong suốt, mang đỏ tươi, thịt ấn vào có độ đàn hồi tốt, tránh cá mềm nhũn hoặc bốc mùi bất thường.

- Chế biến chín kỹ: Nên kho, rán hoặc sốt cà chua chín tới để bảo tồn lượng Omega-3, tuyệt đối không ăn sống hoặc tái để tránh nhiễm khuẩn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Nutrient