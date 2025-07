Regal Legend Đồng Hới kín phòng, giá thuê lên đến 90 triệu/tháng nhờ sức hút biển

Phân khu thấp tầng dự án Regal Legend - nơi đang tập trung hàng chục cơ sở lưu trú, cung cấp 120 phòng đã đi vào khai thác, dự kiến đến hết năm 2025 số lượng phòng bổ sung đạt con số 300 phòng các loại và hoàn thiện các khu phố đêm - phố đi bộ.

"Đông khách lưu trú" quanh năm nhờ quy mô dự án lớn

Với nhịp sống đang trỗi dậy mạnh mẽ, ngành lưu trú Đồng Hới đang đối mặt với một nghịch lý: lượng khách tăng vọt nhưng cơ sở lưu trú lại không theo kịp. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Đồng Hới đã ghi nhận gần 1 triệu lượt khách lưu trú, tăng trưởng 14–15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, toàn tỉnh chỉ có 98 khách sạn từ 1–4 sao, phân khúc lưu trú cao cấp rơi vào trạng thái "cạn nguồn" quanh năm. Đặc biệt, vào mùa cao điểm, phòng hạng sang tại thành phố này thường kín lịch từ 2–3 tháng trước, báo hiệu một thị trường đầy dư địa nhưng chưa có lời giải hoàn chỉnh.

Chú trọng thiết kế nội thất thế hệ mới, khéo léo lồng ghép tinh hoa bản địa vào từng chi tiết – tạo nên dấu ấn riêng biệt ở mỗi điểm chạm của khách sạn tại đây.

Trong bức tranh chung ấy, Regal Legend – khu đô thị "all in one" đã đưa vào vận hành hơn 120 phòng lưu trú hạng sang, chuẩn 4–5 sao quốc tế, góp phần tái định nghĩa chuẩn sống hạng sang tại vùng đất đang chuyển mình.

Những cái tên đang hoạt động mảng lưu trú như: Regal Collection House, Nero Hotel, Trung Trầm Hotel, Toàn Cầu Hotel, Icity Voyage Villa, Icity Mozart Suites, Hoàng Gia Villa,… mang đến cho du khách trải nghiệm, gu sống và dấu ấn đầu tư đắt giá trong lòng phố biển.

Những biệt thự đang khai thác tập trung vào sự tối giản, vừa sang trọng vừa tinh tế phù hợp với cư dân toàn cầu.

Theo báo cáo của ICity Hotels - đơn vị vận hành hệ thống lưu trú tại Regal Legend, ngay từ đầu mùa hè, công suất phòng tại đây luôn duy trì trên 95%, dịp lễ và cuối tuần luôn đạt 100%. Có căn giá thuê lên đến 1,8 triệu đồng/đêm, tương ứng với doanh thu 90 triệu đồng/tháng, mang lại tỷ suất lợi nhuận ổn định từ 6–8%/năm cho các chủ sở hữu.

Lấy công dân toàn cầu làm tiêu chuẩn thiết kế

Sở dĩ các cơ sở lưu trú tại Regal Legend luôn đạt tỷ lệ kín phòng gần 100% nhờ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với cư dân toàn cầu.

Từ kiến trúc, ánh sáng đến nội thất – được kiến tạo bởi những tên tuổi như LAVA, DPF, B+H, Studio8, ONG&ONG… góp phần định hình chuẩn sống quốc tế tại mỗi không gian.

Không chỉ mang dấu ấn thẩm mỹ của các công trình biểu tượng, hệ thống khách sạn và villa tại đây còn được nâng tầm bởi sự đầu tư mạnh tay vào nội thất: B&B Italia, BoConcept, Giorgetti, Poliform – những thương hiệu gắn liền với không gian sống của giới tinh hoa.

Toàn bộ hệ thống ánh sáng được "chế tác" bởi ASA Lighting, tạo nên không gian sống vừa tinh tế, vừa giàu cảm xúc.

Ngoài ra, mặt tiền biệt thự được ốp hoàn toàn bằng đá Marble Ý và Bồ Đào Nha, với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng cho 317 căn nhà ở thấp tầng – không chỉ thể hiện độ "chịu chơi" mà còn là tuyên ngôn về chất lượng và độ bền vượt thời gian.

Mua không gian sống, nhận trải nghiệm chuẩn resort hạng sang

Mỗi căn hộ cho thuê, khách sạn, biệt thự của cư dân trong khu đô thị được chủ đầu tư Regal Group hoàn thiện một hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" của resort hạng sang: từ phòng Gym, Kid Club, hệ thống nhà hàng, hồ bơi vô cực, bãi biển, sân chơi trẻ em…

Kid Club - Không gian giải trí an toàn, sáng tạo và thân thiện được thiết kế riêng cho cư dân nhí.

Phòng gym - yoga với view hướng hồ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Regal Pool – hồ bơi 2 tầng với quầy bar ngoài trời, nơi lý tưởng để đón hoàng hôn trên biển Bảo Ninh và cảm nhận nhịp sống sôi động tại Regal Legend.

Phố đi bộ biển Hoàng Vân 1 trong 3 khu phố đi bộ nổi tiếng của dự án. Đây còn là điểm yêu thích của các tín đồ du lịch âm nhạc tại Việt Nam với đêm Legend Fest Day 1 vừa tổ chức ngày 30.4.2025.

Quản lý tài sản bởi thương hiệu hàng đầu về cho thuê lưu trú: Regal Hotels và Icity hotels

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên công suất khai thác gần như tuyệt đối tại Regal Legend chính là năng lực vận hành chuyên nghiệp từ các thương hiệu quản lý lưu trú hàng đầu – Regal Hotels và Icity Hotels.

Chuỗi sự kiện giải trí – nghệ thuật – lễ hội diễn ra bốn mùa thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm tạo ra nguồn cầu khổng lồ cho các hoạt động kinh doanh, lưu trú và khai thác thương mại tại Regal Legend.

Khác với hình thức tự cho thuê, các căn villa, khách sạn tại Regal Legend được quản lý theo chuẩn vận hành khách sạn quốc tế: từ lễ tân, buồng phòng, F&B cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng sau lưu trú. Các thương hiệu vận hành đồng bộ từ nhận diện thương hiệu, dịch vụ, chiến lược marketing – giúp gia tăng đáng kể giá trị tài sản và tỷ lệ lấp đầy.

Icity Hotels, thương hiệu vận hành lưu trú hợp tác nhiều thương hiệu khách sạn toàn cầu như Marriott Bonvoy, các TA lớn Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… Đồng thời, Regal Hotels – đơn vị phát triển và quản lý chuỗi lưu trú hạng sang thuộc Regal Group, đảm bảo tính kết nối xuyên suốt và nhất quán, từ dịch vụ chuẩn 5 sao cho đến việc đưa sản phẩm lên các nền tảng OTA quốc tế như Booking.com, Agoda, Traveloka,…