"Nga đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để giành lại vị thế thống trị trong số các nhà xuất khẩu khí đốt toàn cầu, bất chấp chi phí sản xuất rất cạnh tranh", hãng thông tấn Reuters cho biết, trích dẫn một báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Ấn phẩm này lưu ý rằng thị phần khí đốt quốc tế của Nga, vốn đạt gần 25% vào năm 2021, sẽ không bao giờ đạt được mức đó nữa và có thể giảm xuống còn 10% vào năm 2035.

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu khí đốt của Nga, có thể giảm từ mức trung bình 120 tỷ đô la một năm trong những năm 2010, xuống còn 28 tỷ đô la vào thập niên 2030, cũng như ảnh hưởng của Moskva với tư cách là một cường quốc năng lượng toàn cầu", báo cáo của IEA nói rõ.

Tài liệu nhấn mạnh rằng sản lượng khí đốt của Nga sẽ duy trì ở mức khoảng 680 tỷ mét khối mỗi năm cho đến năm 2035, với lượng xuất khẩu khoảng 160 tỷ mét khối trong đó.

Ngoài ra cần lưu ý rằng Nga sẽ không thể bù đắp được lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống sang châu Âu bị mất. Mặc dù lượng xuất khẩu sang Trung Á tăng, tổng khối lượng bán ra nước ngoài sẽ giảm 7 tỷ mét khối vào năm 2035, trong khi nguồn cung sang Trung Quốc sẽ ổn định ở mức 50 tỷ mét khối mỗi năm.

"Nhu cầu khí đốt ổn định ở Trung Quốc vào cuối những năm 2030 có nghĩa là không cần thêm đường ống dẫn khí quy mô lớn từ Nga sang đất nước này", các chuyên gia từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) lưu ý.

Khí đốt Nga đã bị loại khỏi nhiều thị trường quan trọng.

Theo dự báo của họ, sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sẽ đạt đỉnh gần 55 tỷ mét khối vào khoảng năm 2040, thấp hơn gần 100 tỷ mét khối so với mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược Năng lượng 2050.

Trong số những trở ngại để đạt được mục tiêu này, IEA nêu ra các lệnh trừng phạt hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ, tài chính và thị trường, cũng như tình trạng thiếu phương tiện chuyên dụng.

"Trong khi Nga đang nỗ lực phát triển công nghệ và tàu chở dầu của riêng mình, quá trình này sẽ mất thời gian và trong một thị trường cạnh tranh cao, những trở ngại thương mại bổ sung sẽ phát sinh dưới hình thức tăng đáng kể năng lực xuất khẩu sang các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Qatar", IEA kết luận.

Cần nhắc lại, sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu, các nước phương Tây đã tuyên bố chính sách từ bỏ khí đốt của Nga. Mặc dù quyết định này gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho nền kinh tế EU, châu Âu không có ý định nối lại việc mua năng lượng từ Nga.