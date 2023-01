Reuters: Nhà cung cấp của Apple lên kế hoạch xây nhà máy tại Việt Nam

Nguồn tin của Reuters cho biết, nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE Technology Group Co Ltd - nhà cung cấp của cả Apple Inc và Samsung Electronics Co Ltd, có kế hoạch đầu tư một khoản đáng kể để xây dựng hai nhà máy ở Việt Nam.

Một trong số các nguồn tin của Reuters cho biết, khoản đầu tư của BOE cho kế hoạch này có thể lên tới 400 triệu USD.

Theo Reuters, BOE đang đàm phán để thuê hàng chục hecta đất ở miền Bắc. Hiện BOE đang có một nhà máy tại miền Nam – nơi chủ yếu sản xuất màn hình cung cấp cho Samsung và LG Electronics. Nguồn tin của Reuters cho biết các cuộc đàm phán bí mật đang được diễn ra.

BOE dự kiến thuê tới 100 hecta và sử dụng 20% diện tích này cho nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển từ xa với chi phí 150 triệu USD. 50 hecta tiếp theo, BOE sẽ đầu tư 250 triệu USD nữa sẽ dành để xây nhà máy sản xuất màn hình. Các nhà cung cấp sẽ sử dụng 30 hecta đất còn lại.

BOE sẽ tập trung sản xuất màn hình OLED thay vì LCD tại nhà máy này. Apple gần đây chủ yếu sử dụng màn hình OLED cho các thế hệ iPhone mới. Từ năm 2021, Apple đã đưa BOE vào danh sách các đối tác sản xuất.

Tuần trước, nhà phân tích Kuo Ming-chi tại TF International Securities dự báo, BOE - nhà sản xuất màn hình lớn nhất Trung Quốc tính theo sản lượng sẽ trở thành nhà cung cấp màn hình lớn nhất cho iPhone mới vào năm 2024.

Apple cũng như BOE đều đã từ chối bình luận trước thông tin của Reuters. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Việt Nam đã thu hút đầu tư đáng kể từ các đại gia điện tử, hiện trở thành trung tâm sản xuất điện thoại, máy tính và máy ảnh lớn. Hon Hai Precision Industry và Luxshare Precision Industry cũng có kế hoạch lắp ráp nhiều sản phẩm của Apple tại Việt Nam, như laptop hay máy tính bảng.

Cuối tháng 12/2022, Nikkei Asia đưa tin Apple sẽ bắt đầu chuyển một số hoạt động sản xuất máy tính xách tay MacBook sang Việt Nam vào năm tới khi tập đoàn công nghệ này của Mỹ tiếp tục đa dạng hóa cơ sở sản xuất.

Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin cho biết Apple đã chọn nhà cung cấp hàng đầu của họ là Foxconn để bắt đầu sản xuất máy tính MacBook tại Việt Nam, sớm nhất là vào khoảng tháng 5/2023.

Theo nguồn thạo tin, sau khi thay đổi hoạt động sản xuất MacBook, tất cả sản phẩm chủ lực của Apple về cơ bản sẽ có thêm một địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Cụ thể, MacBook, Apple Watch và iPad được sản xuất tại Việt Nam, còn iPhone được sản xuất tại Ấn Độ.