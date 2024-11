Reuters: Nhóm ông Trump lập danh sách sa thải tại Lầu Năm Góc, ấp ủ cuộc cải tổ chưa từng có

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết việc lập danh sách sa thải hiện mới đang ở giai đoạn đầu và có thể thay đổi khi Chính quyền mới của ông Trump thành hình. Các nguồn tin cũng không rõ liệu ông Trump có tán thành kế hoạch này hay không dù trước đây, ông nhiều lần chỉ trích những lãnh đạo quốc phòng từng chỉ trích mình.

Những người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump không ngay lập tức phản hồi thông tin này.

Thông tin về danh sách sa thải được tiết lộ chỉ một ngày sau khi ông Trump chọn Pete Hegseth, một bình luận viên Fox News đồng thời cũng là cựu chiến binh, vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông Hegseth được cho là người sẵn sàng dọn dẹp Lầu Năm Góc.

“Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ cần phải cải tổ triệt để đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc để chúng ta sẵn sàng bảo vệ đất nước và đánh bạu kẻ thù. Rất nhiều người cần bị sa thải”, Hegseth viết trong cuốn sách "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" xuất bản năm 2024.