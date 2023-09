Reviewer Duy Thẩm nói về Better Choice Awards: “Tôi năm nay gần 30 tuổi mà chưa bao giờ thấy có giải thưởng nào thế này”

Duy Thẩm, tên thật là Ngô Đức Duy, là reviewer hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Hiện anh sở hữu kênh YouTube với 2 triệu subscribers, kênh TikTok với 7.2 triệu followers, fanpage Facebook với gần 1 triệu lượt like cùng vô số các video "triệu view".

Khi được mời tham gia hội đồng đề cử Better Choice Awards, cảm xúc ban đầu của Duy Thẩm là… bối rối. Mặc dù đã từng tham gia dưới góc độ BGK cho một số giải thưởng công nghệ trước đây, tuy nhiên các hạng mục và đề cử mới lạ của Better Choice Awards khiến cho reviewer này không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Theo Duy Thẩm, việc một danh mục giải thưởng của Better Choice Awards bao gồm nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, không phân hạng theo loại thiết bị là rất khác biệt so với các giải thưởng khác. "Các giải thưởng khác thường được chia làm danh mục như "Điện thoại tốt nhất" hay "Laptop tốt nhất" mà mình có thể dễ dàng đưa ra quyết định, bởi mình có may mắn được tiếp cận với rất nhiều các sản phẩm công nghệ. Nhưng Better Choice Awards thì lại không như vậy".

"Lấy ví dụ như hạng mục "Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng" với 4 đề cử là Samsung Galaxy Z Flip5, Taxi Xanh SM, Apple Pay và ChatGPT. Thật sự là chưa một giải thưởng nào lại đưa 4 sản phẩm thuộc đủ mọi lĩnh vực như phần cứng, phần mềm, dịch vụ… vào chung. Mình năm nay gần 30 tuổi rồi mà chưa bao giờ thấy có giải thưởng nào như vậy", reviewer này cho biết.

Là một giải thưởng đề cao tính sáng tạo, đổi mới, Better Choice Awards không chỉ gói gọn trong việc đi tìm sản phẩm "tốt nhất", mà còn là những ý tưởng đột phá nhất và sẽ mang lại nhiều giá trị cho con người trong tương lai. Vì vậy, mỗi đề cử trong hạng mục giải thưởng nói trên đại diện cho một sáng kiến đổi mới trong một lĩnh vực.

- Galaxy Z Flip5 là smartphone với thiết kế màn hình gập đột phá và tiên tiến. Thiết kế này mang lại nhiều lợi ích cho người dùng so với smartphone màn hình phẳng truyền thống.

- Taxi Xanh SM không chỉ là dịch vụ vận tải thân thiện với môi trường đầu tiên tại Việt Nam, mà còn tập trung vào trải nghiệm của hành khách, vốn là thứ thường bị coi nhẹ ở các dịch vụ trước đây.

- Apple Pay là một phương thức thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Apple Pay được dự đoán sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho thanh toán di động tại Việt Nam, thay thế cho các phương thức cổ điển như tiền mặt hay thẻ.

- ChatGPT là một chatbot với khả năng hỗ trợ con người không chỉ với những câu hỏi thường nhật trong cuộc sống, mà còn tỏ ra cực kỳ lợi hại trong công việc. ChatGPT còn là lá cờ đầu, mở lối cho hàng loạt ứng dụng AI tạo sinh khác có cơ hội phát triển.

Mỗi ứng dụng nêu trên đại diện cho một khía cạnh cuộc sống như giao tiếp, di chuyển, thanh toán và công việc, và tất cả những khía cạnh này đều đóng vai trò vô cùng quan trọng với tất cả mọi người. Vì vậy, để chọn ra cái tên xứng đáng nhất với giải thưởng khiến cho Duy Thẩm không khỏi cảm thấy "căng não".

"Nếu như chỉ dựa trên các tiêu chí đánh giá quen thuộc và tập trung vào các sản phẩm phần cứng truyền thống, những giải pháp hay dịch vụ như Taxi Xanh SM, ChatGPT hay Apple Pay sẽ khó có cơ hội để được vinh danh, bất kể giá trị to lớn được tạo ra cho người dùng. Vì vậy, mình rất hoan nghênh sự sáng tạo của Better Choice Awards", Duy Thẩm nhận định.