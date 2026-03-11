Rivea Residences và lợi thế “lõi trung tâm mới” trong cấu trúc phát triển Hà Nội

Từ "một trung tâm" đến cấu trúc đa trung tâm của Hà Nội

Trong nhiều năm, khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng là nơi tập trung dày đặc các hoạt động hành chính, thương mại, tài chính và văn hóa của Thủ đô. Chính sự hội tụ ấy khiến bất động sản tại đây luôn nằm trong nhóm có giá trị cao nhất Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ phát triển, quỹ đất tại khu vực lõi trung tâm lịch sử ngày càng khan hiếm, hạ tầng chịu áp lực lớn và dư địa cho những dự án quy mô mới dần thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội đang cho thấy xu hướng dịch chuyển từ mô hình "một trung tâm" sang đa trung tâm - một cấu trúc phát triển phổ biến tại nhiều đô thị lớn, nơi các cực mới hình thành trên cơ sở kết nối với lõi cũ và bám theo các trục hạ tầng chiến lược.

Định hướng này được thể hiện rõ thông qua Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm với định hướng Vùng đô thị Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình "chùm đô thị hướng tâm".

Trong cấu trúc này, những khu vực nằm ở rìa lõi cũ, nơi vừa duy trì khoảng cách gần trung tâm, vừa có dư địa phát triển hạ tầng đang dần trở thành "trung tâm mới" của Hà Nội.

Những năm gần đây, mạng lưới hạ tầng giao thông và các tuyến vành đai cùng hệ thống metro đang từng bước hoàn thiện, góp phần tái cấu trúc bản đồ kết nối của Thủ đô. Quá trình này mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông và Đông Nam, đồng thời hình thành những trục tăng trưởng mới của thành phố.

Rivea Residences nằm trên trục phát triển mới của nội đô Hà Nội - Ảnh: DNCC

Song song với đó, mạng lưới metro cũng đang từng bước hình thành. Các tuyến metro như tuyến số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo), tuyến số 3 (Nhổn – ga Hà Nội) và tuyến số 4 theo vành đai đô thị được kỳ vọng sẽ tạo nên trục di chuyển nhanh xuyên tâm thành phố, kết nối trực tiếp các khu vực nội đô với những vùng phát triển mới.

Ở phía Đông và Đông Nam thành phố, hệ thống các cây cầu vượt sông Hồng như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi trong quy hoạch cũng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị.

Khi hạ tầng mở rộng, dòng dịch chuyển của dân cư, kinh tế và dịch vụ cũng dần thay đổi. Trung tâm đô thị vì thế không còn bó hẹp trong ranh giới lõi phố cổ - Hoàn Kiếm, mà dần mở rộng sang những khu vực tiệm cận phía Nam nội đô - nơi vẫn duy trì kết nối trực tiếp với trung tâm lịch sử và ngày càng được xem như một phần của trung tâm Hà Nội trong cấu trúc đa trung tâm đang hình thành.

Rivea Residences và lợi thế vị trí trong "lõi trung tâm mới"

Trong cấu trúc phát triển mới ấy, giá trị vị trí không còn được nhìn đơn thuần bằng khoảng cách tuyệt đối tới lõi cũ, mà bằng khả năng hiện diện trong đúng dòng chảy hạ tầng, kinh tế và cộng đồng cư dân đang dịch chuyển.

Tọa lạc tại phường Vĩnh Hưng, trên quỹ đất gần 3ha giáp ranh Hoàng Mai - Hai Bà Trưng, Rivea Residences nằm tại một trong những khu vực đang hình thành trục phát triển chiến lược của Hà Nội. Từ đây, cư dân vừa duy trì khả năng kết nối nhanh với khu trung tâm lịch sử, chỉ khoảng 9 phút di chuyển tới Hồ Gươm, vừa thuận tiện tiếp cận các hướng phát triển năng động về phía Đông và Nam thành phố.

Dự án đồng thời sở hữu lợi thế hai mặt tiếp cận với các tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m và 21,5m, đã khởi công từ tháng 12/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối của khu vực.

Đây là vị trí hiếm trong cấu trúc đô thị: vừa duy trì sự kết nối với trung tâm truyền thống, vừa nằm trên những trục hạ tầng và dịch vụ đang mở rộng không gian phát triển của thành phố. Chính yếu tố này giúp khu vực vừa giữ được lợi thế tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ lâu đời của nội đô, vừa có điều kiện hình thành không gian sống thoáng hơn so với khu vực lõi cũ vốn đã đạt ngưỡng mật độ.

Phối cảnh khu vườn ánh sáng tại Rivea Residences - Ảnh: DNCC

Không chỉ hiện diện tại một tọa độ hưởng lợi từ cấu trúc phát triển mới của Hà Nội, Rivea Residences còn được định hình như một dấu ấn kiến trúc mới của khu trung tâm mở rộng. Dự án gồm tháp đôi cao 35 tầng với 618 căn hộ, được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE cùng sự tham gia của các đơn vị thiết kế quốc tế như Aedas, Belt Collins và YD Illumination.

Thực tế phát triển đô thị cho thấy, những khu vực nằm ở ranh giới giữa lõi đô thị hiện hữu và các trục hạ tầng mới thường sớm trở thành điểm hội tụ của cư dân, dịch vụ và giá trị bất động sản.

Khi Hà Nội từng bước mở rộng khái niệm "trung tâm", các dự án nằm tại vùng chuyển tiếp này được xem là nhóm hưởng lợi rõ nét. Với vị trí tiếp giáp trung tâm lịch sử và bám theo trục phát triển mới của thành phố, Rivea Residences được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn đô thị của khu Nam Hà Nội trong những năm tới.