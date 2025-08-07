Rò rỉ điện sau công tơ khiến hoá đơn tăng vọt: Khách hàng cần chủ động kiểm tra

Tháng 7/2025, gia đình ông Dương Văn Tâm, trú tại tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ thông thường trong các tháng trước. Được biết, sinh hoạt trong gia đình không có gì thay đổi, không lắp đặt thêm thiết bị mới, không sử dụng điện bất thường, sự việc khiến cả gia đình không khỏi lo lắng, hoang mang.

Theo đó trong kỳ chốt chỉ số công tơ tiêu thụ điện của các hộ dân trên địa bàn trong tháng 7/2025, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã phát hiện chỉ số công tơ của hộ gia đình ông Tâm cao bất thường và có thông báo ngay cho gia đình.

Trong khoảng thời gian này, đơn vị vẫn phát hành hóa đơn theo đúng quy định đối với hộ gia đình ông Tâm. Ngay sau khi nhận được hóa đơn tiền điện, ông Tâm đã chủ động phản ánh tới Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) và Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn để được kiểm tra, xác minh.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Quản lý Điện khu vực Nghi Sơn kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy, dây dẫn phía sau công tơ ngành điện thuộc phần tài sản và chịu sự quản lý của khách hàng đã bị hư hỏng lớp cách điện, gây rò điện liên tục trong thời gian dài.

Đặc biệt, đây là một trường hợp hy hữu, cho thấy trong quá trình khảo sát, phát hiện nguyên nhân chính là do nhân viên của nhà mạng viễn thông đã treo dây tín hiệu lên cột điện không đúng quy cách kỹ thuật, buộc vào dây điện từ sau công tơ kéo vào gia đình ông Tâm, cộng với điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa giông kéo dài vừa qua dẫn đến dây mạng cọ xát làm mài mòn, bong lớp cách điện gây rò điện âm thầm, và lượng điện bị rò rỉ đã được công tơ ghi nhận là sản lượng tiêu thụ hộ ông Tâm hoàn toàn chính xác trên hệ thống công tơ đo đếm của ngành điện.

Ngành điện vào cuộc kịp thời, khách hàng hài lòng

Ngay khi xác định được nguyên nhân, Đội quản lý Điện lực khu vực Nghi Sơn đã lập tức hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa, khắc phục điểm rò rỉ trong hệ thống dây dẫn sau công tơ. Đồng thời làm việc với đơn vị viễn thông liên quan, yêu cầu tách riêng hệ thống dây tín hiệu, thực hiện treo thiết bị đúng quy cách, đảm bảo không xâm lấn, ảnh hưởng hệ thống điện lực cũng như chịu trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch hóa đơn tiền điện của hộ gia đình. Cùng với đó đơn vị đã tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách nhận biết rò rỉ, cách theo dõi chỉ số công tơ và cách sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả.

Gia đình ông Tâm đã bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần cầu thị, xử lý nhanh chóng, minh bạch của ngành điện, cam kết sẽ phối hợp kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong nhà, chủ động phòng tránh sự cố, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Rò rỉ điện tiềm ẩn trong nhiều gia đình

Theo các chuyên gia ngành điện, rò rỉ điện không phải là hiện tượng hiếm gặp và nó không chỉ làm tăng hóa đơn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và chập điện nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân.

Có thể thấy trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão, kết hợp thiết bị cũ kỹ nếu không được kiểm tra thường xuyên, nguy cơ rò điện rất dễ xảy ra.

Các nguyên nhân phổ biến gồm: Dây dẫn cũ kỹ, bong tróc lớp cách điện, nhất là dây đi âm tường, bị chuột cắn, mối mọt…; thiết bị điện hư hỏng, nhiễm ẩm hoặc rò vỏ, như bình nóng lạnh, máy bơm, điều hòa...; hệ thống tiếp địa không đạt chuẩn kỹ thuật, gây dòng rò thoát ra môi trường; thiết bị của bên thứ ba (như nhà mạng viễn thông, quảng cáo...) treo sai kỹ thuật lên cột điện, dùng chung nguồn hoặc tác động gián tiếp tới hệ thống dân dụng.

Do đó người dân cần chú ý những dấu hiệu cảnh báo sau: Hóa đơn điện tăng bất thường, không tương xứng với mức tiêu thụ; thiết bị điện có mùi khét nhẹ, tỏa nhiệt bất thường; dây dẫn phát nhiệt mặc dù không có tải hoặc tải nhỏ; Aptomat/cầu dao tự ngắt thường xuyên mà không rõ nguyên nhân…

Trước thực trạng này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến cáo đến người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống dây sau công tơ định kỳ sau 2 đến 6 tháng kể từ lúc lắp đặt sử dụng; trang bị thiết bị chống rò điện để ngắt kịp thời khi có dòng rò; không tự ý sửa chữa hệ thống điện nếu không có chuyên môn mà hãy liên hệ đơn vị điện lực; tải về và cài đặt App EVNNPC.CSKH của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) để chủ động theo dõi mức tiêu thụ điện năng hàng ngày của gia đình, mọi thắc mắc liên hệ về Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 hoặc số điện thoại của đơn vị quản lý, bán điện trực tiếp trên địa bàn.

Đối với nhà mạng và đơn vị quảng cáo tuyệt đối không treo dây, thiết bị lên cột điện nếu không được ngành điện cho phép hoặc chưa có khảo sát kỹ thuật; không néo, buộc chung vào đường dây điện của hộ dân hoặc dây đường trục của ngành điện; kiểm tra định kỳ tình trạng cáp viễn thông, đảm bảo an toàn không gây rò điện hoặc chạm chập ảnh hưởng đến lưới điện.