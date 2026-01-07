Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rò rỉ đoạn ghi âm gây sốc khiến thương hiệu thực phẩm quen thuộc với hàng triệu khách hàng lao đao

07-01-2026 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Campbell’s Soup, thương hiệu thực phẩm hơn 150 năm tuổi của Mỹ, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng sau khi xác nhận tính xác thực của một đoạn ghi âm nội bộ gây tranh cãi.

Trong tuyên bố đưa ra, Campbell’s cho biết ông Martin Bally, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ thông tin, hiện đã không còn làm việc tại công ty. Doanh nghiệp này xác nhận đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện liên quan đến ông Bally là có thật.

Vụ việc bắt nguồn từ một đơn kiện được nộp vào tuần trước bởi Robert Garza, cựu nhân viên an ninh mạng của Campbell’s. Theo đơn kiện, Garza được tuyển dụng vào tháng 9/2024 và trong một cuộc họp vào tháng 11/2024 nhằm thảo luận về mức lương, ông Bally đã đưa ra hàng loạt phát ngôn bị cho là mang tính phân biệt và xúc phạm.

Cụ thể, theo nội dung đơn kiện, ông Bally bị cáo buộc có những nhận xét tiêu cực về người lao động Ấn Độ, đồng thời nói rằng Campbell’s sản xuất các loại thực phẩm chế biến sẵn dành cho “người nghèo”. Đoạn ghi âm cuộc trao đổi này được thực hiện và hiện do Runyan Law Group, đơn vị đại diện pháp lý cho Garza, nắm giữ.

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, đoạn ghi âm còn ghi lại những phát ngôn bị cho là sai sự thật, trong đó ông Bally nói rằng súp của Campbell’s sử dụng “thịt biến đổi sinh học” và hạ thấp năng lực của các nhân viên người Ấn Độ.

Phản hồi về vụ việc, Campbell’s thừa nhận những phát ngôn trong đoạn ghi âm là “thô tục, gây tổn thương và hoàn toàn không đúng sự thật”. Công ty gửi lời xin lỗi vì những tổn hại mà sự việc gây ra, đồng thời nhấn mạnh rằng hành vi này không phản ánh các giá trị cốt lõi cũng như văn hóa doanh nghiệp mà Campbell’s theo đuổi.

“Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hình thức ngôn ngữ hay hành vi xúc phạm nào trong mọi hoàn cảnh”, đại diện Campbell’s khẳng định.

Theo phía Campbell’s, công ty biết đến vụ kiện và lần đầu tiên nghe được một số đoạn trích của bản ghi âm vào ngày 20/11. Doanh nghiệp cho biết trước đó, cả Garza lẫn luật sư của ông đều không thông báo cho công ty về sự tồn tại của đoạn ghi âm này.

Tuy nhiên, trong đơn kiện, Garza cho rằng ông đã báo cáo sự việc với quản lý trực tiếp vào ngày 10/1 nhưng không được khuyến khích phản ánh lên bộ phận nhân sự. Không lâu sau đó, ông bị chấm dứt hợp đồng lao động một cách đột ngột.

Đơn kiện cáo buộc Garza phải chịu nhiều tổn hại về tinh thần, bao gồm căng thẳng, xấu hổ, tổn thương danh dự và ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Hiện ông đang yêu cầu bồi thường cho các thiệt hại về tinh thần, uy tín, kinh tế cũng như chi phí luật sư.

Nguồn: CBS

Theo Phạm Trang

