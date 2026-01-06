Thêm 1 thương hiệu phụ tùng ô tô 65 năm tuổi phải đóng cửa nhà máy vì khó khăn, hàng trăm nhân viên bị sa thải

Cooper Standard Automotive, một trong những nhà cung ứng linh kiện ô tô lâu đời của Mỹ, vừa thông báo phải đóng cửa nhà máy vì kinh doanh khó khăn. Theo Reuters, động thái diễn ra sau nhiều năm công ty vật lộn với chi phí tăng cao và nhu cầu từ các hãng xe suy yếu, bất chấp việc thị trường từng được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch.

Reuters cho biết Cooper Standard Automotive – nhà sản xuất các bộ phận như gioăng, hệ thống làm kín và linh kiện cao su – đã phải đối mặt với gánh nặng nợ tích tụ từ trước đại dịch, trong khi biên lợi nhuận ngày càng bị bào mòn. Đại dịch Covid-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, tình trạng thiếu chip và lạm phát chi phí nguyên liệu đã khiến tình hình tài chính công ty này xấu đi nhanh chóng. Dù ngành ô tô từng chứng kiến giai đoạn nhu cầu bật tăng trở lại, Cooper Standard vẫn không đủ dư địa tài chính để tận dụng đà hồi phục này.

Việc một nhà cung ứng cấp một với lịch sử hàng chục năm phải đóng cửa nhà máy cho thấy mức độ mong manh của các nhà sản xuất linh kiện, vốn thường chịu áp lực lớn hơn so với các hãng xe thành phẩm. Khi các nhà sản xuất ô tô ép giá để bảo vệ lợi nhuận, gánh nặng chi phí thường bị đẩy xuống các nhà cung ứng.

Được biết, Cooper Standard sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất tại làng New Lexington, bang Ohio, Mỹ và sa thải khoảng 228 nhân viên. Thông tin này được công ty 65 năm tuổi tiết lộ trong thư thông báo theo Đạo luật Thông báo Điều chỉnh và Đào tạo lại lao động (WARN) gửi tới chính quyền bang Ohio.

Công ty con của Cooper Standard có trụ sở tại thành phố Northville, bang Michigan, Mỹ đã gửi thư vào ngày 8/12/2025 cho Sở Việc làm và Dịch vụ gia đình Ohio, cho biết sẽ bắt đầu sa thải từ ngày 6/2/2026 và tiếp tục chấm dứt hợp đồng lao động cho đến khi nhà máy New Lexington đóng cửa vào khoảng ngày 1/7/2027.

“Cooper Standard liên tục phân tích việc sử dụng công suất nhà máy và tìm kiếm cơ hội tối ưu hóa mạng lưới sản xuất cũng như hiệu quả hoạt động tổng thể. Công ty đã phải đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa cơ sở New Lexington, Ohio”, thư viết tiếp.

Vẫn may, cả người lao động hưởng lương theo giờ và người lao động hưởng lương cố định sẽ được đề nghị cơ hội chuyển sang làm việc tại các cơ sở khác của Cooper Standard, tùy theo các điều kiện đủ tiêu chuẩn nhất định. Hiện tại, công ty này đang sử dụng 193 lao động theo giờ và 35 lao động hưởng lương cố định.

Từ câu chuyện của Cooper Standard Automotive, bức tranh khó khăn rộng hơn của ngành công nghiệp ô tô thế giới hiện ra khá rõ nét. Financial Times nhiều lần cảnh báo rằng chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu đang ở trong trạng thái căng thẳng kéo dài, ngay cả khi doanh số xe mới tại một số thị trường đã phục hồi phần nào. Lãi suất cao khiến người tiêu dùng trì hoãn mua xe, trong khi các hãng xe và nhà cung ứng phải đối mặt với chi phí tài chính tăng mạnh, từ vốn vay cho tới đầu tư nhà máy và công nghệ mới.

Financial Times nhận định rằng quá trình chuyển đổi sang xe điện (EV) đang tạo ra áp lực kép cho ngành. Một mặt, các hãng xe buộc phải chi hàng chục tỷ USD để đầu tư vào pin, phần mềm và dây chuyền sản xuất mới. Mặt khác, nhiều linh kiện truyền thống – vốn là “miếng cơm” của các nhà cung ứng lâu năm như Cooper Standard – có nguy cơ bị thu hẹp nhu cầu trong dài hạn. Sự không chắc chắn về tốc độ phổ cập xe điện khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: đầu tư mạnh thì rủi ro tài chính tăng, còn chậm chuyển đổi thì có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Reuters cũng chỉ ra rằng làn sóng khó khăn không chỉ giới hạn ở Mỹ. Tại châu Âu, nhiều nhà cung ứng ô tô đang phải cắt giảm sản lượng, tái cơ cấu hoặc đóng cửa nhà máy do chi phí năng lượng cao và nhu cầu yếu. Ở Trung Quốc, cạnh tranh khốc liệt và cuộc chiến giá giữa các hãng xe điện khiến biên lợi nhuận toàn ngành bị nén chặt, tạo áp lực lớn lên các nhà cung ứng ở mọi cấp độ. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có bảng cân đối tài chính yếu trở thành mắt xích dễ tổn thương nhất.

Một điểm đáng chú ý mà Financial Times nhấn mạnh là sự mất cân đối quyền lực trong chuỗi giá trị ô tô. Các hãng xe lớn có thể linh hoạt điều chỉnh chiến lược, tăng giá hoặc cắt giảm sản lượng, trong khi nhà cung ứng lại khó chuyển chi phí sang khách hàng cuối. Điều này khiến nhiều công ty linh kiện, dù có đơn hàng, chỉ cần một cú sốc về chi phí hay lãi suất cũng đủ rơi vào khủng hoảng.

Theo: Reuters, Strait Times