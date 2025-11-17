"Giấc mơ Ấn Độ" của các thương hiệu xa xỉ

Tuy nhiên, việc thâm nhập và định vị tại thị trường này luôn là một nhiệm vụ phức tạp, đầy rẫy thách thức.

Mới đây nhất, chuỗi cửa hàng bán lẻ Galeries Lafayette của Pháp là cái tên tiếp theo thử vận may, khi vừa khai trương cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ với một trung tâm mua sắm hoành tráng với năm tầng tại Mumbai, thủ đô tài chính của quốc gia Nam Á này. Sự kiện ra mắt đầy ấn tượng này nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ bộ phận thời trang của Tập đoàn Aditya Birla Group, một tập đoàn đa ngành lớn của Ấn Độ.

Bà Benedicte Epinay, chuyên gia về hàng xa xỉ và Giám đốc điều hành của tổ chức Comite Colbert (tập hợp các thương hiệu xa xỉ Pháp), đã gọi sự xuất hiện của chuỗi cửa hàng bách hóa biểu tượng của Pháp là "một bước tiến quan trọng". Với dân số 1,4 tỷ người, Ấn Độ mang đến "một thị trường đầy hứa hẹn, nhưng vẫn rất phức tạp".

Các thương hiệu không chỉ phải vượt qua rào cản về thuế hải quan cao, bộ máy hành chính cồng kềnh và hạn chế về cơ sở hạ tầng, mà còn phải cạnh tranh với một thị trường xa xỉ nội địa vô cùng mạnh mẽ. Trong số 250 thương hiệu xa xỉ và thiết kế trải rộng trong không gian 8.400 m2 của trung tâm mua sắm Galeries Lafayette ở Mumbai, hầu hết đều là thương hiệu nước ngoài. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng đây là một canh bạc táo bạo, xét đến văn hóa trang phục địa phương phong phú và sâu sắc của Ấn Độ.

Bà Sonal Ahuja, 39 tuổi, một cư dân Mumbai chia sẻ với hãng AFP rằng nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Gucci và Dior đã làm khá tốt việc lồng ghép các yếu tố thiết kế Ấn Độ vào sản phẩm của họ. Tuy nhiên, bà lưu ý nếu người dân muốn mua thứ gì đó để mặc đến đám cưới, họ vẫn sẽ mua từ các nhà thiết kế thời trang Ấn Độ.

Thị trường xa xỉ của Ấn Độ vẫn còn tương đối nhỏ nhưng đang mở rộng nhanh chóng. Bà Estelle David, Giám đốc khu vực Nam Á tại cơ quan hỗ trợ thương mại Business France, cho biết thị trường này được định giá 11 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng gấp ba lần lên 35 tỷ USD vào năm 2030. Nền kinh tế Ấn Độ tạo ra hàng chục nghìn hộ gia đình triệu phú mới mỗi năm. Những người tiêu dùng này ngày càng chi mạnh tay vào mọi thứ, từ siêu xe Lamborghini đến túi xách của công ty thời trang cao cấp Louis Vuitton. Bà Epinay nhận định: "Khi một thương hiệu xa xỉ xem xét một quốc gia mới, họ sẽ xem xét số lượng người giàu có và sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu. Ấn Độ đáp ứng tất cả các tiêu chí đó."

Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Thuế hải quan cao thường đẩy những người tiêu dùng Ấn Độ có đủ khả năng chi trả hàng cao cấp phải thực hiện chuyến đi khứ hồi 350 USD đến Dubai. Ở đó, họ có thể mua một chiếc túi xách xa xỉ của Pháp với giá thấp hơn tới 40% so với ở quê nhà. Bên cạnh đó, việc kiếm lợi nhuận tại Ấn Độ sẽ đòi hỏi tư duy sáng tạo. Mặc dù các thương hiệu thời trang may sẵn nước ngoài lớn có cửa hàng ở các siêu đô thị như New Delhi, Mumbai và thủ phủ công nghệ Bengaluru, thời trang phương Tây vẫn chỉ chiếm thiểu số. Nhiều đàn ông Ấn Độ mặc áo kurta truyền thống dài đến đầu gối trong những dịp đặc biệt, trong khi sari thướt tha vẫn là trang phục phổ biến nhất đối với phụ nữ.

Các chuyên gia thị trường cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài cần phải thích nghi với văn hóa, thị hiếu và thói quen tiêu dùng đặc trưng của người dân Ấn Độ.