Bi kịch của 14.000 nhân viên vừa bị Amazon sa thải: Có kỹ sư CNTT 27 tuổi đã nộp 100 hồ sơ nhưng chưa nhận được lời mời phỏng vấn nào

Đã vài tuần kể từ khi Amazon công bố kế hoạch cắt giảm 14.000 vị trí khối văn phòng, nhưng nhiều nhân viên vừa bị sa thải vẫn còn “choáng”.

Dù thông báo ban đầu viện dẫn nhu cầu “tinh gọn” trong kỷ nguyên AI, CEO Andy Jassy sau đó nói lý do co quyết định kể trên rằng: “Đó là chuyện văn hóa”.

Tờ Business Insider đã trò chuyện với sáu cựu nhân viên Amazon vừa mất việc trong đợt này. Một người (đơn thân, xin ẩn danh) cho biết họ vừa chuyển đến Seattle hồi tháng 6 vì yêu cầu đi làm lại tại văn phòng thế rồi giờ bị sa thải. Một cựu quản lý sản phẩm (ẩn danh) nói anh thậm chí đoán được thời điểm và đặt báo thức 3 giờ sáng hôm đó để kiểm tra email.

Tính bất ngờ của đợt cắt giảm lần này cộng với việc thị trường việc làm ảm đạm khiến không ít người khó “bước tiếp”.

Dưới đây là một phần chia sẻ của họ (đã biên tập lại cho ngắn gọn và rõ ràng).

Bạn biết mình bị sa thải như thế nào?

Iren Azra Zou, Kỹ sư phần mềm, 27 tuổi, New Jersey. Chị làm ở Amazon khoảng 1 năm. “Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng vì nhận được tin nhắn tự động của Amazon bảo kiểm tra email về vị trí của mình. Khi thử đăng nhập tài khoản công việc, hệ thống báo từ chối xác thực. Lúc đó tôi gần như chắc chắn là mình đã bị sa thải”.

John Paul Martinez, Kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật, 35 tuổi, Orlando. Đã làm việc hơn 3 năm ở Amazon. “Tôi nhận email lúc 5 giờ sáng từ HR thông báo đã bị sa thải”.

James Hwang, Kỹ sư hỗ trợ CNTT, 27 tuổi, Michigan. Làm khoảng 4 năm ở Amazon. “Tôi nhận được tin nhắn tự động yêu cầu kiểm tra email cá nhân trước khi chấm công, rồi thấy email từ HR. Lúc đó tôi đang ở nhà”.

Joanelle Cobos, Quản lý thiết kế, 37 tuổi, Las Vegas. Làm khoảng 4 năm ở Amazon. “Tôi đang sửa soạn để đến văn phòng thì thấy hai tin nhắn từ Amazon trông như spam, kêu bấm link hoặc kiểm tra email. Không tin, tôi mở laptop công ty đăng nhập và thấy tài khoản bị vô hiệu hóa. Lúc đó tôi đoán vị trí của mình đã bị cắt”.

Bạn bất ngờ đến mức nào?

Zou: “Hôm trước có tin đồn sẽ có biến lớn. Tôi linh cảm có thể mình dính, dù hiệu suất tốt, đạt mục tiêu sớm. Đây không phải lần đầu cắt giảm ngân sách ảnh hưởng đến tôi; trong những tình huống này, con người dễ trở thành những con số trên bảng tính. Nên tôi vừa bất ngờ, vừa… không bất ngờ”.

Martinez: “Rất bất ngờ, vì không có dấu hiệu báo trước về một đợt sa thải lớn như vậy, lại ngay trước kỳ nghỉ lễ”.

Hwang: “Rất bất ngờ. Tôi là nhân viên hiệu suất cao, làm nhiều việc cho tổ chức, và đội IT từng ‘an toàn’ ở vài đợt trước. Việc thì nhiều, đội đã thiếu người”.

Cobos: “Không quá bất ngờ. Vào tháng 12/2021 và suốt thời gian làm việc, năm nào tôi cũng nghe râm ran chuyện chương trình nghỉ việc tự nguyện hay RIF (cắt giảm). Đây cũng là lần sa thải thứ ba của tôi từ 2019 và là lần thứ tư trong sự nghiệp, nên tôi luôn lên kế hoạch sống với khả năng có thể bị sa thải”.

Bạn báo cho ai đầu tiên?

Zou: “Chồng tôi nằm cạnh và đang thức, nên tôi nói ngay. Sau đó tôi nhắn vài đồng nghiệp thân để xem ai nữa bị ảnh hưởng. Khi biết cả những ‘ngôi sao’ của đội cũng bị cắt, tôi sốc thật sự”.

Martinez: “Tôi liên lạc với đồng nghiệp làm cùng vị trí ở Amazon để xem cô ấy cũng nhận email chưa, hay đây là trò đùa/hiểu lầm”.

Hwang: “Vợ và bố mẹ tôi”.

Cobos: “Tôi nhắn vào nhóm gia đình với mẹ và các chị em sau khi xác nhận mọi thứ và đọc thư thông báo. Họ rất ngạc nhiên”.

Tối hôm đó bạn làm gì?

Zou: “Tôi cố giữ nhịp sinh hoạt: Cà phê, tập luyện, giờ ngủ. Không muốn mọi thứ hỗn loạn. Tôi lắp Lego, nói chuyện với bạn bè/đồng nghiệp, đọc sách. Cho mình thời gian để ‘tiêu hóa’”.

Martinez: “Tôi bật khóc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra buổi sáng. Rồi nghĩ đến đủ thứ chi phí, tiền nhà, trả góp xe, thẻ tín dụng, viện phí của bố”.

Hwang: “Tôi ngồi nghĩ lại chuyện đã xảy ra và xem lại hồ sơ xin việc”.

Cobos: “Tôi ở nhà và tận hưởng buổi tối. Nghĩ đến quãng thời gian rảnh phía trước dù vẫn phải tìm việc, cũng thấy háo hức”.

Kế hoạch sự nghiệp sắp tới?

Zou: “Tôi đã tìm cơ hội mới. Không vội, tôi muốn tìm nơi phù hợp. Tôi nghiêng về công ty nhỏ, ít quan liêu, có nhiều đất đóng góp và thấy rõ tác động công việc”.

Martinez: “Tôi đang tích cực tìm việc. Nhưng do quá nhiều đợt sa thải ở Amazon và nơi khác, tôi rất lo về mức cạnh tranh”.

Hwang: “Tôi đang tìm vai trò mới về hỗ trợ đám mây hoặc kỹ sư hệ thống CNTT”.

Cobos: “Tôi tính mở một hoạt động kinh doanh nhỏ để có thu nhập lúc thất nghiệp và bổ sung thêm khi tìm được việc toàn thời gian. Tôi không vội nhảy vào một công việc tập đoàn mới, dù thu nhập tốt nhất thường ở đó. Lý tưởng là một công việc ít căng thẳng hơn, lương thấp hơn nhưng phúc lợi y tế tốt, còn phần thiếu thì bù bằng thu nhập từ việc riêng”.

Sau vài tuần, cảm xúc của bạn thay đổi chưa?

Zou: “Không tránh khỏi câu hỏi ‘Vì sao là mình?’. Nhưng rồi bạn chấp nhận thực tế: Bạn có thể làm đúng mọi thứ, vẫn bị cắt chỉ vì là một con số trên bảng ngân sách. Tôi biết mình đã làm việc chăm chỉ và đóng góp nhiều. Sa thải không xóa điều đó, và tôi sẽ không để điều đó làm mình nghi ngờ giá trị bản thân. Bây giờ, tôi xem đây là bước ngoặt, giúp tôi hiểu rõ mình muốn gì ở vai trò tới: Quyền sở hữu nhiều hơn, lộ trình tăng trưởng rõ hơn và môi trường lành mạnh hơn. Vẫn khó khăn, nhưng tôi ngày càng vững và lạc quan hơn”.

Martinez: “Cảm xúc không đổi. Tôi nghĩ Amazon đã làm rất kém trong việc truyền thông cho mọi người về quyền lợi, cổ phiếu, gói trợ cấp thôi việc và hỗ trợ tìm việc”.

Hwang: “Vẫn sốc. Thị trường hiện rất khắc nghiệt. Tôi đã nộp 100 hồ sơ mà chưa có buổi phỏng vấn nào, nên tôi rất lo lắng nhưng vẫn phải tiếp tục”.

Cobos: “Cảm xúc không đổi. Tôi không thích cách mọi chuyện được xử lý, nhưng thật lòng tôi hào hứng với thời gian và cơ hội để xem lại mình muốn gì và khám phá lựa chọn. Đợt sa thải buộc tôi phải dừng lại để suy ngẫm”.

Theo: BI