Robot hình người lập kỷ lục đi bộ hơn 106 km

22-11-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Robot hình người A2, sản phẩm đột phá từ công ty Agibot có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), vừa chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận sau khi hoàn tất một thử thách phi thường.

Robot hình người lập kỷ lục đi bộ hơn 106 km- Ảnh 1.

Robot hình người A2 của Agibot hoàn thành chặng đi bộ marathon lịch sử 106km

A2 đã thiết lập kỷ lục mới về quãng đường đi bộ liên tục, xuất sắc hoàn thành hành trình dài 106,286 km từ Tô Châu đến khu vực Bến Thượng Hải.

Cuộc hành trình lịch sử của A2 bắt đầu vào đêm 10/11 và kết thúc rạng sáng 13/11 theo giờ địa phương. Điều làm nên sự khác biệt của thành tựu này là khả năng duy trì hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt quãng đường, nhờ vào công nghệ tự thay pin tốc độ cao do Agibot phát triển. Chính công nghệ này đã đảm bảo robot có thể tiếp tục di chuyển liên tục mà không cần tắt nguồn, một yếu tố then chốt giúp A2 phá vỡ giới hạn về sức bền của robot hình người.

Được trang bị 2 mô-đun GPS, LiDAR và cảm biến độ sâu hồng ngoại, robot A2 đã tự điều hướng qua nhiều môi trường phức tạp, trong đó có các điểm đèn giao thông, lối đi hẹp và vỉa hè đông đúc, duy trì khả năng nhận diện ổn định cả ngày lẫn đêm. Trong suốt hành trình, robot đã vượt qua các loại mặt đường nhựa, gạch, cầu đường dành cho người khiếm thị và các đoạn dốc, tuân thủ đầy đủ quy tắc giao thông.

Chia sẻ cùng phóng viên khi đến điểm cuối, robot hài hước mô tả hành trình là "một trải nghiệm đáng nhớ trong đời máy", thậm chí còn đùa rằng A2 "có lẽ cần đôi giày mới".

Ông Vương Song (Wang Chuang), Phó Chủ tịch cấp cao Agibot, nhận định hành trình đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải là một thách thức lớn ngay cả với nhiều người, song robot A2 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ấn tượng. Thành công này là minh chứng cho độ hoàn thiện của phần cứng, thuật toán cân bằng và sức bền, đặt nền tảng vững chắc cho khả năng thương mại hóa quy mô lớn.

Trước A2, hồi tháng 4, robot Tien Kung Ultra do Trung tâm Đổi mới sáng tạo robot hình người Bắc Kinh phát triển cũng đã hoàn thành đường chạy bán marathon 21km trong thời gian 2 tiếng 40 phút.

Theo PV

Báo Chính phủ

