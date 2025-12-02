Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Robot hình người tích hợp AI đầu tiên của Nga ngã sấp mặt chỉ vài giây sau khi bắt đầu buổi thuyết trình chính thức

02-12-2025 - 23:08 PM | Tài chính quốc tế

Được kỳ vọng là niềm tự hào công nghệ với 77% linh kiện nội địa, thế nhưng robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Nga lại có màn chào sân đáng quên khi ngã nhào ngay những giây đầu tiên, khiến buổi trình diễn tại Moscow phải tạm dừng trong sự ngượng ngùng.

Giấc mơ khẳng định vị thế cường quốc công nghệ robot của Nga vừa vấp phải một "cú ngã" theo đúng nghĩa đen tại thủ đô Moscow. Sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ được mong chờ nhất năm đã biến thành một tình huống dở khóc dở cười, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế không phải vì sự đột phá, mà vì sự cố hy hữu ngay trên sân khấu.

Robot hình người tích hợp AI đầu tiên của Nga ngã sấp mặt chỉ vài giây sau khi bắt đầu buổi thuyết trình chính thức- Ảnh 1.

Cú "face-plant" đi vào lịch sử

Sự việc diễn ra vào ngày thứ hai, 10 tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Yarovit Hall danh tiếng ở Moscow. Đây là địa điểm được công ty khởi nghiệp Aidol lựa chọn để trình làng robot hình nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do Nga tự phát triển.

Không khí tại hội trường tràn ngập sự háo hức, khi khán giả chờ đợi được tận mắt chứng kiến những tính năng ưu việt được quảng cáo như khả năng thao tác với đồ vật phức tạp, di chuyển linh hoạt và giao tiếp tự nhiên thông qua hệ thống AI ngoại tuyến.

Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều so với những lời giới thiệu hoa mỹ. Dưới sự giám sát chặt chẽ của hai nhân viên kỹ thuật, robot Aldol bước lên sân khấu với những chuyển động vô cùng vụng về và thiếu ổn định.

Ngay khi cố gắng thực hiện động tác vẫy tay chào khán giả - một cử chỉ giao tiếp cơ bản nhất thì cỗ máy này đã mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống sàn sân khấu (face-plant) trong tiếng thốt lên kinh ngạc của đám đông.

Robot hình người tích hợp AI đầu tiên của Nga ngã sấp mặt chỉ vài giây sau khi bắt đầu buổi thuyết trình chính thức- Ảnh 2.

Xử lý khủng hoảng bằng... tấm vải đen

Tình huống trở nên tồi tệ hơn khi nỗ lực dựng con robot đứng dậy ngay tại chỗ của các nhân viên hỗ trợ không đem lại kết quả khả quan. Nhận thấy màn trình diễn không thể cứu vãn, đội ngũ kỹ thuật của Aidol đã đi đến một quyết định chóng vánh: trùm một tấm vải đen lên "niềm tự hào công nghệ" này và khiêng nó ra khỏi hội trường như một thương binh. Buổi thuyết trình chính thức buộc phải tạm dừng sớm hơn rất nhiều so với kịch bản, để lại sự hụt hẫng và thất vọng bao trùm khán phòng.

Ông Vladimir Vitukhin, Giám đốc điều hành của Aidol, đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng phát biểu: "Tôi hy vọng sai lầm này sẽ trở thành một bài học kinh nghiệm". Dẫu vậy, đối với giới quan sát và công chúng, đây không chỉ là bài học cho riêng Aidol mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín của ngành công nghiệp robot Nga. Đặc biệt là khi sản phẩm này từng được quảng bá rầm rộ với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 77% linh kiện được sản xuất tại Nga.

Mặc dù sau đó robot Aldol đã được đưa trở lại sân khấu và xoay xở để đứng thẳng được, nhưng thiệt hại về mặt hình ảnh là không thể đảo ngược. Những đoạn video ghi lại cảnh bước đi xiêu vẹo và cú ngã điếng người của robot đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội tại Nga và nhanh chóng trở thành đề tài châm biếm trên các mặt báo quốc tế.

Bóng ma quá khứ

Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên tham vọng robot của Nga trở thành đề tài đàm tiếu. Sự cố của Aidol khiến người ta nhớ lại một vụ bê bối khác vào năm 2018. Tại một diễn đàn khoa học ở thành phố Yaroslavl, khách tham quan đã trầm trồ trước Boris - một robot được giới thiệu là cực kỳ cao cấp với khả năng vận động linh hoạt. Tuy nhiên, sự thật sau đó đã bị phanh phui: Boris thực chất chỉ là một người đàn ông mặc bộ đồ hóa trang robot.

Từ người giả robot đến robot thật nhưng... không biết đi, con đường chinh phục công nghệ AI và người máy của Nga dường như vẫn còn rất nhiều chông gai và cần nhiều hơn những "bài học kinh nghiệm" để thực sự bắt kịp với thế giới.

Theo Đức Khương

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của Ukraine: Kế hoạch vay 140 tỷ USD từ tài sản Nga bị chặn đứng bởi cơ quan hàng đầu EU

Buồn của Ukraine: Kế hoạch vay 140 tỷ USD từ tài sản Nga bị chặn đứng bởi cơ quan hàng đầu EU Nổi bật

Nhà thầu Trung Quốc bị tố rút ruột công trình thuỷ điện hơn 1 tỷ USD, chính quyền lập tức vào cuộc

Nhà thầu Trung Quốc bị tố rút ruột công trình thuỷ điện hơn 1 tỷ USD, chính quyền lập tức vào cuộc Nổi bật

Đoàn quân robot Trung Quốc hoàn hảo đến mức chứng minh mãi mà dân tình vẫn cố cãi: "Đây chắc chắn là giả"

Đoàn quân robot Trung Quốc hoàn hảo đến mức chứng minh mãi mà dân tình vẫn cố cãi: "Đây chắc chắn là giả"

21:56 , 02/12/2025
Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình

21:26 , 02/12/2025
Chuyên gia chỉ điểm 1 tài sản an toàn nhưng không giúp làm giàu, giữ càng lâu càng mất giá, có trong két sắt mọi nhà

Chuyên gia chỉ điểm 1 tài sản an toàn nhưng không giúp làm giàu, giữ càng lâu càng mất giá, có trong két sắt mọi nhà

20:59 , 02/12/2025
Máy bay Airbus A320 gặp sự cố mới sau vụ bão mặt trời

Máy bay Airbus A320 gặp sự cố mới sau vụ bão mặt trời

20:38 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên