Rơi nước mắt vì phải bán sạch 5,83 tỷ USD cổ phiếu hot nhất nhì Phố Wall, tỷ phú ‘liều ăn nhiều’ giải thích quyết định khiến thị trường bất ngờ

03-12-2025 - 10:51 AM | Tài chính quốc tế

Rơi nước mắt vì phải bán sạch 5,83 tỷ USD cổ phiếu hot nhất nhì Phố Wall, tỷ phú ‘liều ăn nhiều’ giải thích quyết định khiến thị trường bất ngờ

Nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son cho biết ông “đã khóc” khi buộc phải bán toàn bộ cổ phần Nvidia trị giá 5,83 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh đây không phải là lựa chọn “tự nguyện”. Ông cho biết SoftBank cần tiền để rót vốn cho các dự án AI mới, gồm khoản đầu tư lớn vào OpenAI và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Ông Son khẳng định: “Tôi không muốn bán dù chỉ một cổ phiếu. Tôi chỉ là cần thêm tiền để đầu tư vào OpenAI và các dự án khác. Tôi đã khóc ròng khi bán cổ phiếu Nvidia”.

Thương vụ bán Nvidia phù hợp với chiến lược củng cố nguồn lực cho quỹ Vision Fund trong bối cảnh SoftBank tăng tốc đầu tư AI. Năm nay, SoftBank đã tăng gấp đôi kế hoạch dành cho AI, từ dự án trung tâm dữ liệu Stargate tới việc mua lại nhà thiết kế chip Ampere Computing.

Nguồn thạo tin của CNBC cho biết SoftBank có thể tiếp tục tăng vốn vào OpenAI tùy theo kết quả kinh doanh và định giá các vòng gọi vốn tiếp theo. Ông Son từng dự báo OpenAI sẽ trở thành công ty giá trị nhất thế giới.

SoftBank gần đây ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2 tăng hơn gấp đôi lên 2,5 nghìn tỷ yên nhờ vào mức tăng định giá các khoản đầu tư vào OpenAI.

Trước lo ngại về bong bóng AI, ông Son bác bỏ: “Những người nói về bong bóng AI là không đủ hiểu biết”. Ông dự báo siêu trí tuệ nhân tạo và robot AI có thể tạo ra ít nhất 10% GDP toàn cầu trong dài hạn.

Theo CNBC

