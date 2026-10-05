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Rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group

| | Bất động sản

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (Ảnh: VTV).

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (Ảnh: VTV).

Sau khi rời VTV, ông Đỗ Thanh Hải làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group từ ngày 5/10.

Sau khi rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải bắt đầu gia nhập Tập đoàn Sun Group từ ngày 5/10. Ông giữ vai trò Phó tổng giám đốc tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Ông Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1996. Năm 2008, ông học tập và đào tạo chuyên môn về truyền hình tại DW - Học viện Deutsche Welle, CHLB Đức.

Ông gắn bó với VTV từ năm 1997, bắt đầu ở vai trò đạo diễn phim truyền hình. Khi đó, ông Đỗ Thanh Hải mới 24 tuổi.

Tập đoàn Sun Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với các dự án du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hàng không và hạ tầng quy mô lớn. Rời VTV, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group- Ảnh 1.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Sun Group sắp triển khai phim trường 279ha nằm tại Urban City (tỉnh Ninh Bình). Theo Sun Group, khu vực này sẽ mô phỏng nhiều lớp không gian của kinh thành xưa. Lối vào Cấm thành gồm Cửa Đại Hưng, Ngũ Phượng Tinh Lâu, lầu chuông, gác trống. Trung tâm là Điện Thiên An - nơi tái hiện không gian thiết triều - cùng Điện Tập Hiền, Điện Giảng Võ và khu hậu cung.

Bên ngoài khu cung đình còn có Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Diên Hựu - tiền thân chùa Một Cột - và tháp Báo Thiên.

Dự án cũng dành khoảng 10.000 m² mặt nước cho show thực cảnh Bạch Đằng, kết hợp trình chiếu, âm thanh và ánh sáng. Quảng trường trung tâm rộng khoảng 32.000 m², phục vụ lễ hội và các chương trình biểu diễn lớn. 

Rời VTV, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group- Ảnh 2.
Rời VTV, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group- Ảnh 3.

Trước đó, Sun Group đã đầu tư, tổ chức hàng loại chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

Cụ thể, tại Phú Quốc, Đà Nẵng như Symphony of the Sea (Bản giao hưởng đại dương) - chương trình biểu diễn kết hợp pháo hoa nghệ thuật, thể thao tốc độ nước Jetski và Flyboard đỉnh cao do các vận động viên quốc tế biểu diễn; Kiss of The Sea (nụ hôn biển cả) - Show diễn đa phương tiện lớn bậc nhất kết hợp nước, lửa, ánh sáng, laser, la-de và pháo hoa, kể câu chuyện viễn tưởng không gian. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; hay các chương trình biểu diễn tại Sun World Ba Na Hills.

Tâm Nguyên

Việt Nam hàng ngày

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