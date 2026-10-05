Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị khởi tố vì tự ý khai thác hơn 1.700 m³ cát tại bãi bồi trên sông ở Đà Nẵng

| | Bất động sản

Theo cơ quan công an, việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tỉnh (48 tuổi, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phát hiện qua công tác trinh sát nắm tình hình.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với quyền tự ý khai thác, mua bán (Ảnh: CA)

Theo điều tra ban đầu, Tỉnh sử dụng xe xúc lật và ô tô tải để san gạt, múc cát tại khu vực bãi bồi sát một nhánh sông Thu Bồn, thuộc thôn Bến Đền, xã Gò Nổi. Sau đó, số cát này được đưa về tập kết để bán cho người dân.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2026, Tỉnh đã khai thác trái phép tổng cộng 1.759,48 m³ cát.

Trong số này có hơn 1.013m³ cát xây dựng và 745,8 m³ cát san lấp. Tỉnh đã bán 1.699,5 m³, thu hơn 714 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định khu vực bãi bồi nơi Tỉnh khai thác cát chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản cho Tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.

Theo cơ quan công an, việc khoáng sản nằm tại bãi bồi, lòng sông hoặc trên đất của cá nhân không đồng nghĩa với việc tổ chức, cá nhân được quyền tự ý khai thác, sử dụng hoặc mua bán.

Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Theo Linh Khanh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GS Đặng Hùng Võ: Chung cư hết niên hạn, phải tính rõ mỗi m² căn hộ được hưởng bao nhiêu giá trị quyền sử dụng đất

GS Đặng Hùng Võ: Chung cư hết niên hạn, phải tính rõ mỗi m² căn hộ được hưởng bao nhiêu giá trị quyền sử dụng đất Nổi bật

Bộ Công an đưa ra hàng loạt cảnh báo tới người mua bất động sản

Bộ Công an đưa ra hàng loạt cảnh báo tới người mua bất động sản Nổi bật

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

14:46 , 05/10/2026
Từ nữ phóng viên BĐS, chật vật mua căn nhà đầu tiên...người phụ nữ này đã trở thành tỷ phú BĐS nhưng rồi lại mất ngôi vị giàu nhất khi li hôn chồng

Từ nữ phóng viên BĐS, chật vật mua căn nhà đầu tiên...người phụ nữ này đã trở thành tỷ phú BĐS nhưng rồi lại mất ngôi vị giàu nhất khi li hôn chồng

14:32 , 05/10/2026
Sửa Luật Đất đai: Đề xuất thêm 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất

Sửa Luật Đất đai: Đề xuất thêm 3 trường hợp nhà nước thu hồi đất

13:34 , 05/10/2026
Đạt Phương thu hẹp quy mô và giảm tổng vốn đầu tư Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương

Đạt Phương thu hẹp quy mô và giảm tổng vốn đầu tư Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương

13:30 , 05/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên