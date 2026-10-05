Đạt Phương thu hẹp quy mô và giảm tổng vốn đầu tư Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã: DPG, sàn HoSE) mới đây đã thông qua điều chỉnh một số nội dung đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Thăng An, TP. Đà Nẵng, trước đây thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam tại Quyết định chủ trương đầu tư số 958/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 24/3/2017.

Theo đó, DPG điều chỉnh quy mô dự án từ Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại tổng hợp thành Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng bao gồm các hạng mục: Khu sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế; khu biệt thự du lịch, khách sạn hướng sân golf; khu tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch; khu nghỉ dưỡng ven biển; khu trải nghiệm nông nghiệp địa phương.

Dù tăng thêm nhiều hạng mục đầu tư nhưng tổng diện tích dự án được điều chỉnh giảm từ 199ha xuống hơn 178ha.

Trong đó, diện tích đất sử dụng của dự án: 172,19 ha, bao gồm 5 phân khu: Khu Sân Golf: 863.207,25 m2; Khu du lịch nghỉ dưỡng dân Golf: 276.195,98 m2; Khu Tổ hợp thương mại - dịch vụ du lịch: 280.720,36 m2: Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển: 126.653,14 m2; Khu trải nghiệm nông nghiệp địa phương: 175.144,69 m2.

Diện tích đất ngoài dự án: 5,92 ha, bao gồm: Khu đất nghĩa trang tập trung: 10.364,73 m2; khu di tích bảo tồn: 859,06 m2 và Khu đất giao thông tuyền Đường Thanh Niên (ĐT.613) đoạn đi qua Dự án: 47.973,07 m2.

Tổng vốn đầu tư cũng được điều chỉnh giảm từ hơn 4.647 tỷ đồng xuống còn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Đạt Phương 450 tỷ đồng và vốn tín dụng 2.550 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án, từ khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đến quý IV/2027: thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, PCCC, xây dựng và các thủ tục liên quan theo quy định.

Thời gian xây dựng, đưa công trình vào khai thác được điều chỉnh thành không quá 60 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiêt 1/500 để xác định phạm vi, ranh giới, diện tích thực hiện dự án, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ (phân kỳ đầu tư gắn với phạm vi ranh giới, diện tích sử dụng đất của từng khu vực thuộc dự án) theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 2/2026, Đạt Phương hoàn tất phương án chào bán riêng lẻ gần 17,8 triệu cổ phiếu với giá 36.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động được hơn 640 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dành hơn 115 tỷ đồng góp vốn cho CTCP Kính Đạt Phương để đầu tư Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương; gần 218 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và hơn 307 tỷ đồng thực hiện dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương.

Nguồn: DPG

Tuy nhiên, đến giữa tháng 8/2026, DPG mới giải ngân được một nửa số vốn thu về từ đợt chào bán. Trong đó, hơn 300 tỷ đồng chưa giải ngân nằm ở phần vốn dành cho dự án Bình Dương với lý do công ty đang làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.