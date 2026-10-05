Bến Lức - Long Thành chính thức khai thác, thị trường bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh hưởng lợi cuối năm

Hành trình từ khu Tây đến Đông được rút ngắn hơn 1 giờ

Vào lúc 0 giờ ngày 1/10/2026, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến. Các phương tiện từ miền Tây có thể đi thẳng đến quốc lộ 51 của Đồng Nai mà không cần phải vòng qua TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, rút ngắn thời gian di chuyển hơn một giờ so với trước.

Dự án có tổng chiều dài 57,8 km; đi qua Tây Ninh (2,7 km), TP. Hồ Chí Minh (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km) với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Toàn tuyến có 7 nút giao, gồm: nút giao đầu tuyến với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (địa bàn Đồng Nai), Phước An và nút giao cuối tuyến tại quốc lộ 51.

Tại khu vực cuối tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành được kéo dài để kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp, giúp người dân miền Tây tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn với sân bay Long Thành.

Việc chính thức vận hành toàn tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông giữa hai đầu mối kinh tế miền Tây và miền Đông Nam Bộ, tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu giao thông và logistics toàn diện. Từ đó định hình diện mạo đô thị, mở rộng không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho toàn bộ khu vực phía Đông và Tây TP. Hồ Chí Minh.

Dòng vốn người mua sẽ dịch chuyển về đâu?

Mạng lưới hạ tầng đồng bộ đang tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản cả khu Đông lẫn khu Tây TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ cao tốc Bến Lức – Long Thành mà loạt dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 3 và Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành… đều đang tăng tốc đầu tư hoặc sắp về đích, tạo tiềm năng tăng trưởng dài hạn cho toàn khu vực.

Khi khoảng cách đi lại không còn là trở ngại, người mua có xu hướng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh để tìm kiếm môi trường sống thông thoáng cùng mức giá dễ tiếp cận hơn nội đô. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư dần gắn liền với tiến độ hạ tầng thực tế và nhu cầu ở thực, bất động sản khu Tây TP. Hồ Chí Minh được quan tâm nhờ lợi thế quỹ đất rộng, mặt bằng giá còn mềm.

Dữ liệu khảo sát quý II/2026 của Batdongsan.com.vn đã chỉ ra, nhu cầu của người mua đang dịch chuyển mạnh mẽ ra đô thị vệ tinh xung quanh TP. Hồ Chí Minh. Trong vòng 3-5 năm tới, gần 70% người mua chấp nhận đi xa hơn hoặc chờ hạ tầng hoàn thiện để đổi lấy không gian sống rộng rãi và giá mềm hơn; 27% chấp nhận diện tích nhỏ hơn/giá cao hơn để đổi lấy vị trí, tiện ích, hạ tầng sẵn có. Chỉ số này minh chứng rõ nét cho tâm lý của người mua nhà hiện nay: Ưu tiên chất lượng và không gian sống đi kèm hạ tầng kết nối trong quyết định “xuống tiền”.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, tâm lý “ly tâm” của người mua nhà hiện nay được hỗ trợ mạnh mẽ bởi làn sóng phát triển hạ tầng kết nối. Thay vì “chỉ mua nhà gần trung tâm”, họ chuyển sang ưu tiên “mua sản phẩm có kết nối vào trung tâm thuận tiện”. Đây cũng sẽ là xu hướng tiêu dùng dẫn dắt thị trường bất động sản trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, ông Kiệt nhấn mạnh, chất lượng sống đang trở thành tiêu chí hàng đầu chi phối quyết định của khách hàng. Không gian sống hiện đại đòi hỏi phải tích hợp đầy đủ hệ sinh thái tiện ích cơ bản như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi và mảng xanh đô thị. Xu hướng này thúc đẩy dòng tiền của người mua ở thực đổ về các dự án có hạ tầng kết nối tốt, quy mô cảnh quan lớn và năng lực vận hành chuyên nghiệp. Đặc biệt, các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sống đa thế hệ không chỉ hấp dẫn người mua ở thực mà còn đảm bảo biên độ tăng trưởng tài sản ổn định trong dài hạn.

Chất lượng sống đang trở thành tiêu chí hàng đầu chi phối quyết định của khách hàng. (Ảnh nguồn: ĐĐ)

Ghi nhận cho thấy, dù thị trường chung có nhiều biến động, các dự án đô thị tại khu Tây TP. Hồ Chí Minh vẫn thu hút lượng quan tâm lớn. Hầu hết các dự án này đều đã thành hình, sở hữu hệ thống tiện ích bài bản và tọa lạc gần các trục hạ tầng trọng điểm.

Phải kể đến, đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha do Nam Long hợp tác đầu tư cùng Nishi-Nippon Railroad (NNR), doanh nghiệp Nhật Bản hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị. Nằm ngay mặt tiền tỉnh lộ 830, dự án đóng vai trò là cửa ngõ giao thoa đầu tiên giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời sở hữu không gian sinh thái với 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông bao bọc.

Từ dự án, cư dân kết nối thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh qua hệ thống giao thông đường bộ hoàn chỉnh: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, Vành Đai 3, Cao tốc Bến lức – Long Thành, Đại lộ Nguyễn Văn Linh – Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Hiện dự án đã bàn giao hơn 1.500 sản phẩm, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích bài bản. Chủ đầu tư đang mở bán phân khu cao tầng Solaria Rise, thấp tầng The Pearl, Rivera Nagomi với chính sách bán hàng nổi bật.

Cũng tại phía Tây, một số dự án khu đô thị như Eco Retreat, LA Home, T&T City Millennia, Five Star Eco City… đang hưởng lợi từ lộ trình phát triển hạ tầng của khu vực.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường bất động sản những cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn để các sản phẩm bất động sản tái định vị giá trị thực của mình. Theo đó, những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, có khả năng khai thác hiệu quả, đảm bảo dòng tiền, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có tiến độ triển khai, chất lượng xây dựng đảm bảo, đầu tư tiện ích bài bản sẽ tiếp tục là những sản phẩm thu hút sự quan tâm của người mua.

“Quan sát thị trường cho thấy, dù thị trường gặp biến động, chúng tôi vẫn ghi nhận nhu cầu đối với các sản phẩm bất động sản. Các doanh nghiệp và chủ đầu tư đang rất tích cực đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là giãn tiến độ thanh toán, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác với ngân hàng, xây dựng các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn để mua bất động sản”, bà Miền cho biết.