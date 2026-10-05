Phá bỏ ‘trận địa nò sáo’ lớn nhất ở Huế

Tại một trong những địa bàn có diện tích mặt nước đầm phá lớn của TP. Huế, xã Phú Vang đang đối mặt tình trạng nò sáo, vây ví phát triển dày đặc. Hàng chục nghìn cọc tre, thanh gỗ giăng cắm trên mặt nước﻿ khiến không gian đầm phá bị chia cắt, ảnh hưởng dòng chảy, luồng lạch giao thông và môi trường sinh thái.

Theo thống kê của UBND xã Phú Vang, trên địa bàn có 96 hộ dân sử dụng vây ví, rọ sáo, mục hồ, ao lăng, chân mương… lấn chiếm mặt nước. Đến nay 10 hộ đã tự nguyện tháo dỡ, 86 hộ đang trong giai đoạn thực hiện giải tỏa nò sáo﻿.

Đáng chú ý, vùng mặt nước đầm phá xã Phú Vang còn xuất hiện 19 hộ thuộc các xã Vĩnh Lộc và Lộc An “nhảy dù” về đây, tự ý dựng rọ sáo, trộ nò tại khu vực Cồn Giá, Cống Quan, qua đó đã làm gia tăng tình trạng lấn chiếm, chia cắt mặt nước.

Từ đầu tháng 9, UBND xã Phú Vang bắt đầu mạnh tay “giải vây” mặt nước đầm phá, yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ công trình lấn chiếm. Sau thời hạn quy định, những trường hợp không chấp hành sẽ bị kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế﻿ tháo dỡ.

Bốn tổ tuyên truyền của xã cũng được thành lập, trực tiếp đến từng hộ dân để giải thích quy định, vận động ký cam kết và theo dõi tiến độ tháo dỡ.

Đối với những hộ đã được bố trí nò sáo theo quy hoạch, địa phương yêu cầu tháo phần vây ví trước miệng sáo, đóng sáo đúng quy cách và trả lại diện tích lấn chiếm.

Sau khi giải tỏa phần mặt nước sử dụng trái phép, xã Phú Vang dự kiến sắp xếp lại 43 trộ nò sáo theo đúng vị trí quy hoạch, hoàn thành trước ngày 15/10. Việc này nhằm xác lập rõ ranh giới, vị trí khai thác và tạo điều kiện để người dân duy trì sinh kế đúng quy định.

Theo UBND xã Phú Vang, việc “giải vây” mặt nước không chỉ nhằm tháo dỡ nò sáo lấn chiếm, mà hướng tới khơi thông luồng lạch, bảo vệ môi trường﻿, nguồn lợi thủy sản và lập lại trật tự sử dụng đầm phá theo đúng quy hoạch của thành phố.

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trải dài khoảng 68 km qua nhiều địa phương tại TP. Huế, có diện tích mặt nước khoảng 22.000 ha. Đây được xem là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Hệ đầm phá này từ lâu là không gian sinh kế quan trọng của cộng đồng ngư dân, với hàng chục nghìn lao động gắn bó với các nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ liên quan. Đây cũng là một trong những vùng cung cấp nguồn lợi thủy sản quan trọng của Huế.