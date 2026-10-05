Hà Nội thu hơn 85.000 tỷ đồng tiền đất, 3 đại dự án Starlake, Ciputra, Cao Xà Lá góp 1/3

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm của Thống kê TP Hà Nội, tính đến hết ngày 30/9, thành phố thu khoảng 85.044 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 2,6% dự toán.

So với kế hoạch cả năm, khoản thu này đã hoàn thành hơn 56%.

Đáng chú ý, một phần lớn nguồn thu đến từ các dự án bất động sản quy mô lớn. Riêng 3 dự án gồm khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn III và khu chức năng đô thị tại 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (Cao Xà Lá) đã đóng góp hơn 27.600 tỷ đồng, tương đương gần 33% tổng tiền sử dụng đất Hà Nội thu được sau 9 tháng.

Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp hơn 9.458 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho dự án khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake).

Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long đóng góp 9.144 tỷ đồng cho khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn III.

Trong khi đó, khu chức năng đô thị tại 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (Cao Xà Lá) cũng mang về cho ngân sách thành phố hơn 9.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Nguồn thu từ đất tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu ngân sách Thủ đô. Tổng thu ngân sách Hà Nội sau 3 quý đạt khoảng 567.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tiền sử dụng đất chiếm gần 15% tổng thu ngân sách của thành phố.

Năm 2025, Hà Nội từng lập kỷ lục thu từ đất với khoảng 107.900 tỷ đồng, vượt gần 125% dự toán và gấp 2,6 lần năm 2024. Đây cũng là năm nguồn thu từ đất lần đầu chiếm hơn 15% tổng thu ngân sách, trong khi giai đoạn 2021-2024 tỷ trọng này đều dưới 10%.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu thu 800.000 tỷ đồng từ đất đai, cao gấp khoảng 3,5 lần tổng số thực hiện trong 5 năm liền trước.

Ở góc độ kinh tế, lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng duy trì đà tăng trưởng. Quý III, lĩnh vực này tăng 6,12%, trong khi tính chung 9 tháng tăng gần 3,3%. Giá trị tăng thêm của ngành kinh doanh bất động sản đạt hơn 41.800 tỷ đồng, đóng góp hơn 3,2% GRDP của Hà Nội.