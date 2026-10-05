Đường nghìn tỷ vừa thông xe, Ô Chợ Dừa lại ùn ứ vì xén dải phân cách

Theo ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, phố Ô Chợ Dừa là mắt xích kết nối trực tiếp tuyến Kim Liên – Xã Đàn với khu vực Hoàng Cầu – Voi Phục. Tuyến bắt đầu từ nút giao Ô Chợ Dừa – ngã 6 hội tụ các trục đường lớn gồm Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa và Nguyễn Lương Bằng, luôn có mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất Thủ đô, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.